Качество и безопасность для жителей нашего города корабелов являются главными критериями при выборе продуктов. Не имеет особого значения, предпочитаем мы премиальный сегмент или же нам интересны доступные торговые марки – все покупатели хотят приобрести вкусные и полезные продукты.

В супермаркетах крупнейшей украинской торговой сети «АТБ» очень ответственно относятся к этим вопросам. В данное время в 290 населенных пунктах 24 областей страны функционируют уже 1123 магазина этой сети. Они хорошо знакомы почти четырем миллионам украинцев, которые являются постоянными клиентами «АТБ». Маркеты лидера отечественного ритейла предлагают широкий ассортимент. На прилавках каждого из них представлено более 3,5 тысяч наименований продуктов и товаров первой необходимости. Их безопасность и качество компания гарантирует не только своим честным именем, но и деньгами.

Во всех магазинах сети действует программа «Гарантия свежести». Потребителю, нашедшему в торговом зале просроченный товар, компенсируют его стоимость в трехкратном размере. Компания фактически привлекла к своей системе аудита качества еще и экспертный потенциал своих клиентов. К слову, их в «АТБ» принято считать не просто покупателями, а полноправными партнерами по бизнесу. Стоит отметить, что случаев такого «легкого заработка» совсем немного, поскольку сложная многоуровневая система контроля качества в «АТБ» работает четко и слаженно.

Выстроена она по европейскому образцу и включает в себя как системные внутренние проверки, так и независимые международные аудиты.

Уже более трех лет супермаркеты «АТБ» проходят сертификацию на соответствие международному стандарту ISO 22000:2005. В основу данного стандарта положены принципы НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points – анализ рисков и критические точки контроля). Специалисты контролируют весь путь того или иного продукта: поставки сырья, производство, хранение, транспортировка. Система сложна, поскольку она позволяет учитывать, оценивать и фактически сводить к нулю любые риски на всех этапах. Миллионы клиентов «АТБ», включая и жителей Николаева, всегда могут купить гарантированно качественные, безопасные товары, соответствующие строгому международному стандарту. Сертификат ISO 22000:2005 во многих странах мира считают своеобразным знаком качества.

Кроме того, компания «АТБ» имеет собственный отдел контроля качества. Его эксперты проводят регулярные проверки (ежемесячные, квартальные, полугодовые и т. п.). Для этого в магазинах сети отбирают более тысячи образцов товаров, которые отправляют на анализ в лаборатории. Проверка проводится по более чем двум десяткам показателей: от вкусовых качеств и физико-химических характеристик до правильности нанесения маркировки на упаковку.

Такой современный подход позволяет гарантировать свежесть, качество и безопасность каждого продукта в весьма многочисленных маркетах «АТБ», в том числе и в нашем Николаеве.

Чтобы иметь возможность своевременно и бесперебойно доставлять продукты в разные уголки Украины, компания «АТБ» создала одну из крупнейших в стране логистических инфраструктур. Построено около десяти мультитемпературных складских центров европейского образца. Управление огромным товаропотоком ведется круглосуточно, без выходных и праздников. Товарооборот торговой сети в прошлом году составил 126,8 млрд грн.

Корпорация «АТБ» владеет четырьмя собственными торговыми марками, относящимися к разным ценовым категориям: ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected» (премиальный сегмент), «Спецзамовлення “АТБ”» (средний +), ТМ «Своя лінія» (средний), ТМ «Розумний вибір» (наиболее экономный). Каждый из нас найдет в «АТБ» качественные продукты по своему вкусу и наиболее подходящей цене. В летнюю жару важно не только правильно выбирать продукты, но и знать, где именно делать покупки.

Антон Иванов