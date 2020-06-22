Сегодня нардеп Андрей Деркач опубликовал новые пленки Байдена и Порошенко. Предыдущую порцию этих записей "Страна" уже анализировала.

Новое аудио с общением вице-президента США и президента Украины вращается вокруг тех же тем - торговли суверенитетом в обмен на кредит МВФ, прямого лоббизма Байденом тех или иных украинских чиновников и немедленная готовность Порошенко выполнить все указания. А заодно и его просьбы повлиять на экс-премьера Яценюка.

Взятие под козырек Петр Алексеевич сопровождает слащавой лестью, каждый раз в начале разговора заверяя Байдена, что рад слышать его голос, а один раз даже называя вице-президента своим "ангелом-хранителем".

Коболев, Яценюк, Онищенко, Гройсман

Итак, разберем вкратце наиболее показательные моменты опубликованных сегодня пленок

Защита Коболева. Подтвердились слухи о том, что "молодая команда" реформаторов "Нафтогаза" - ставленники США. Байден прямо требует от Порошенко оградить Андрея Коболева от "наездов" премьера Арсения Яценюка и спасти его от увольения (на это полномочен Кабмин).

Попутно выясняется, что "смотрящий" за компанией лично от Байдена - это член ее наблюдательного совета Амос Хохштайн.

Порошенко пообещал, что Коболева и его замов никто не тронет и пообещал вызвать их к себе и разобраться в проблеме.

После демонстрации пленки нардеп Деркач заявил, что Байден контролировал "Нафтогаз" для заработка на псевдореверсе российского газа. Когда его покупали у словаков с наценкой в 50 долларов на тысяче кубов.

Шантаж в пользу МВФ. Тема кредита от Фонда поднимается в пленках неоднократно. Байден прямо требует от Порошенко, чтобы Рада проголосовала за " 11 главных изменений плюс тарифы на энергоносители" - а он в ответ пролоббирует перед Конгрессом гарантии на миллиард долларов для Украины.

Что именно нужно сделать с тарифами - было понятно еще из прошлых аудиозаписей, где Порошенко с радостью отчитался, что тарифы взвинтили не на 70%, как требовал МВФ, а на 100%.

Второй эпизод - это требование Байдена надавить на Гройсмана, который хотел подкорректировать условия МВФ. Вице-президент довольно жестко заявил Порошенко, что ничего из этих условий изымать нельзя, требования должны выполняться без обсуждений. Порошенко пообещал поговорить с Гройсманом и вызвать его на Банковую.

Интересно, что Петр Алексеевич при этом пытался "развести" Байдена на церемонию подписания соглашения с МВФ до исполнения всех условий - прямо говоря, что деньги Фонд сможет выдать когда захочет, зато подписание покажет сигнал поддержки Украины.

"Смотрящий" в Генпрокуратуре. На прошлых записях Порошенко просил американцев прислать новому генпрокурору Луценко советника из США. А на этой записи Байден говорит, что "смотрящего" нашли - правда, не уточняя, кем он будет .

Борьба с Онищенко. Порошенко так нервничал по поводу беглого нардепа Александра Онищенко, который обнародовал компромат на президента, что просил о помощи Байдена.

Он поблагодарил вице-премьера, что тот подключил ЦРУ и поговорил с ФБР, чтоб те не обращали внимания на заявления украинского нардепа.

При этом разоблачения коррупции Порошенко со стороны Онищенко, сам экс-президент описывал как "реализацию российского сценария по дестабилизации ситуации в Украине", который смогла "остановить" украинская разведка вместе с ЦРУ. Причем последнюю подключил Байден, судя по разговору. Это указывает на то, что американский чиновник принимал непосредственное участие в борьбе с политическими оппонентами Порошенко.

Кроме того, получается, что украинская разведка также работала против Онищенко, выполняя заказы Порошенко. К слову, ее тогда возглавлял Валерий Кондратюк (его имя упоминается в разговоре). И возглавляет он ее и сейчас. Уже при Зеленском. Поменял ли он подходы к выполнению политических задач и кто ему эти задачи ставит - вопрос открытый.

Яценюк, Аваков и "Минск-2". На пленке от октября 2016 года Порошенко просит у Байдена, чтобы Яценюк повлияла на Авакова, с которым у президента большие проблемы. Во-вторых, попросить чтобы Яценюк убедил "Народный фронт" проголосовать за бюджет и законы, необходимые для имплементации "Минска-2".

В общем крайне интересная роль вице-президента США, через которого "общаются" первые лица страны.

Ещё один разговор Байдена и Порошенко о Яценюке от 11 февраля 2016 года. То есть когда шли активные разговоры о скорой отставке премьера Яценюка. Байден передаёт Порошенко беспокойство Яценюка о том, что после отставки он может стать фигурантом уголовных дел.

Порошенко же с готовностью заверил, что трогать Яценюка не намерен.

Безвиз в обмен на "Приватбанк". Интересно, что, судя по всему, именно Байден пролоббировал для Украины вопрос безвизового режима с Евросоюзом. В одном из разговоров вице-президент упоминает безвиз как итог успешной национализации "Привата". Напомним, банк начал переходить в собственность государства в конце 2016 года, а безвизовый режим с ЕС запустили 11 июля 2017 года.

К слову, это показывает очень сильную степень влияние американцев на политику Евросоюза в отношении Украины. По крайней мере во времена Байдена и Обамы.

Какие последствия для Порошенко?

Новые пленки дали немало информации в копилку для дела по госизмене Порошенко, которое было открыто Офисом генпрокурора еще после публикации первой порции записей.

Однако с тех пор о расследовании этого дела ничего не слышно.

Активность ГБР проявляет лишь по совсем другому, прямо противоположному, делу - о незаконной прослушке Байдена и Порошенко, вызвав, кстати, на допрос самого Деркача (он об этом заявил во время брифинга).

Также полный штопор и в создании Временной следственной комиссии, о которой заявляли "слуги народа".

Как сообщил "Стране" один из инициаторов нардеп Александр Качура дело пока не движется.

"Я задавал вопросы Давиду Арахамии. Он сказал, что этим вопросом занимается Сергей Демченко. Они проводили анализ, чтобы не было никаких международных вопросов, чтобы это касалось только внутренних вопросов. Чтобы не было международного скандала. На сегодняшний день не зарегистрировали постановление о ВСК. Я несколько раз спрашивал по этому поводу, но конкретики нет. Не знаю почему еще не зарегистрировали, этим вопросом руководство фракции занимается", - сказал Качура.

Другими словами, власти явно стремятся спустить дело на тормоза. Видимо опасаясь жесткой реакции демократов США, которые, через близкие к себе СМИ, уже заявили о недопустимости "влияния на президентскую кампанию в Америке".

Виктория Венк, Страна