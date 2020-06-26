Южно-Українську АЕС відвідав народний депутат України Артем Чорноморов. «Бажаю довгих літ ефективної експлуатації. Атомна енергетика – це екологічний шлях у світле майбутнє», - такий запис Артем Чорноморов залишив 25 червня у книзі почесних гостей під час візиту на атомну станцію.

Народний депутат зустрівся з адміністрацією АЕС, відвідав блочний щит управління енергоблока №2, де нині триває щорічний планово-попереджувальний ремонт, побував на робочому місці начальника зміни станції, поспілкувався з персоналом.

Мова йшла про перебіг ремонтного процесу на другому «мільйоннику», умови роботи та оплати праці персоналу, рівень навантаження енергоблоків, що нині нижчий від можливого через диспетчерські обмеження в енергосистемі, тощо. Окремою темою була криза неплатежів, яка привела атомну галузь у надскладне становище.

Артем Чорноморов – співголова міжфракційного депутатського об’єднання «За розвиток атомної енергетики».

«Перший крок – це те, що ми об’єдналися. Це головне. Незважаючи на «колір» партії, народні депутати об’єдналися з розумінням того, що атомна енергетика екологічно чиста і вона взагалі витягує всю енергетичну галузь в Україні. Другий крок – ми написали звернення до прем’єр-міністра з пропозицією переглянути енергетичний план в новій програмі Кабінету міністрів. Енергобаланс має бути змінений у бік збільшення частки атомної генерації», - наголосив народний депутат.

Щодо подальшого розвитку енергетичного комплексу на Південному Бузі, зокрема добудови Ташлицької ГАЕС, Артем Чорноморов переконаний: «Якщо цей проєкт підвищить енергонезалежність нашої країни, дасть поштовх розвитку, то це доцільно».

Не залишилась поза увагою нардепа і соціальна складова діяльності ВП ЮУАЕС. Він відвідав місце розташування майбутнього понтонного мосту через Південний Буг у районі нині діючої паромної переправи між селами Костянтинівка Арбузинського району та Богданівка Доманівського району.

Спорудження мосту закладене в проєкт соціальної програми добудови Ташлицької ГАЕС, яка діє від початку відновлення будівництва ТГАЕС і покликана сприяти вирішенню соціальних та екологічних проблем регіону. Починаючи з 2001 року, на її реалізацію направлялося до 10% від загальної вартості будівництва. Розпорядник коштів – управління капітального будівництва Миколаївської обласної адміністрації.

Цьогоріч в рамках соціальної програми розпочато перші фізичні роботи з облаштування під’їзної дороги. Зі свого боку народний депутат обіцяє фінансову допомогу в розмірі 2,4 млн гривень на роботи з берегоукріплення.

«Уже є проєктно-кошторисна документація. Уже заплановані кошти. Велику проблему нам склала пандемія. Ми мали ці роботи розпочати до 25 березня. Зараз це трохи затягнулося. Я вважаю, що до грудня ми маємо закінчити берегоукріплення та будівництво під’їзних шляхів з боку Богданівки та Костянтинівки», - зазначив Артем Чорноморов та виказав надію на подальшу плідну співпрацю з колективом Южно-Українського енергокомплексу, зокрема, і в питаннях соціального розвитку регіону.