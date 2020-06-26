Всемирная организация здравоохранения признала, что коронавирус нового типа оказался намного опаснее всех известных подобных патогенов (к примеру, знакомого украинцам сезонного гриппа).

Тем не менее есть способ остановить пандемию, в том числе и в нашей стране. Он не потребует от нас больших финансовых затрат или сверхусилий. Основан этот метод на том, что коронавирус, каким бы коварным и смертельным он ни был, не способен выжить без своего носителя – человека. Ученые уже доказали, что на поверхностях (металле, пластике, дереве, картоне) коронавирус быстро теряет свою активность. Чтобы он не распространялся, нужно носить защитную маску в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию (1,5–2 метра), регулярно мыть руки и обрабатывать поверхности дезинфицирующими растворами.

Крупнейшая по многим показателям (товарообороту, числу сотрудников, количеству магазинов и др.) торговая сеть Украины «АТБ» призывает граждан не забывать о соблюдении условий адаптивного карантина. В частности, речь идет о ношении защитной маски в супермаркетах и использовании антисептиков. Только так пока можно минимизировать риск заражения и в обозримом будущем остановить пандемию.

Как социально ориентированный и ответственный бизнес компания «АТБ-Маркет» с первых дней национального карантина, который начался 12 марта 2020 года, прилагает максимум усилий для того, чтобы покупки в 1123 магазинах сети были действительно безопасными. Шестьдесят тысяч сотрудников «АТБ» ежедневно заботятся о почти четырех миллионах постоянных клиентов. Лидер украинского ритейла уже открыл супермаркеты в 290 населенных пунктах 24 областей страны. Персонал каждого супермаркета торговой сети перед началом рабочего дня проходит температурный скрининг. Кассиры обязательно работают в защитных масках, очках, перчатках и стеклянных щитках. Да, это не очень комфортно и не особо эстетично выглядит, однако важно для безопасности сотрудников. Через каждую кассу магазина ежедневно проходят тысячи покупателей, потому риск для всех контактирующих сторон важно свести к минимуму.

Все поверхности в супермаркете, к которым могут прикасаться клиенты, систематически обрабатывают специальными дезинфицирующими растворами: прикассовые зоны, тележки, корзинки. На входах в магазины этой сети всегда можно найти средства для санобработки рук. В среднем клиент, которого в «АТБ» традиционно считают полноправным партнером по бизнесу, проводит в магазине 30–40 минут, поэтому компания убедительно просит всех соблюдать простые правила адаптивного карантина, чтобы внести свою лепту в борьбу с коронавирусной инфекцией. Не исключено, что это наш единственный способ избежать второй волны коронавируса, о которой сегодня предупреждают медики.

Многие ограничения и запреты уже отменены, запущен общественный транспорт, работают непродовольственные магазины, открыто железнодорожное и авиасообщение. Это сделано, чтобы уберечь экономику страны от кризиса, дать возможность гражданам вернуться к работе. Однако коронавирусная угроза еще не миновала, пик пандемии не пройден. Нынешние послабления, которые, к сожалению, многие восприняли как отмену карантина, уже стали причиной значительного роста заболеваемости. Вместо трех-четырех сотен новых случаев инфицирования за сутки, как это было в марте и апреле, сегодня имеем в среднем 700–800. В Минздраве рассматривают возможность возвращения сразу шести регионов Украины к более жестким условиям карантина, которые действовали весной.

Проблема не только в том, что ни эффективных лекарств, ни вакцины от COVID-19 пока не существует. Над этим сегодня бьются тысячи иммунологов, вирусологов и других специалистов во всем мире. Напомним, разработка вакцины сейчас ведется более чем в 130 лабораториях, исследовательских центрах и институтах. Новый коронавирус быстро мутирует, меняется – он выработал новый способ проникать в клетки нашего организма и наносить огромный вред важным внутренним органам (легким, сердцу). COVID-19 не подвержен сезонности и не имеет уязвимых мест, которые позволили бы его эффективно уничтожать. Как видим, он очень опасен. Мы должны сохранить свое здоровье, уберечь близких людей и остановить пандемию. Для этого нужно не забывать о маске, отправляясь на прогулку в парк или за покупками в супермаркет «АТБ».

К слову, в «АТБ» есть сервис, который поможет минимизировать время, которые мы обычно тратим на поиск необходимых продуктов и товаров в магазине. Речь идет о возможности предварительного заказа «На сайте выбирай – в магазине забирай». Все необходимое можно найти в режиме онлайн и сложить в виртуальную корзинку выбранного магазина, а потом приехать в супермаркет, надеть маску, оплатить заказ и получить свой продуктовый пакет. Это займет всего несколько минут.

Работает и интернет-магазин «АТБ». Это первый в стране онлайн-маркет с полным циклом (от заказа до адресной доставки), в котором можно купить более 3,5 тыс. наименований продуктов и товаров первой необходимости.

Антон Иванов