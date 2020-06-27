Спасатели вывозят человека с собакой из его затопленного двора в селе Черновицкой области, 25 июня 2020 года

Массовую вырубку лесов считают главной причиной паводков в западных областях Украины. Это правда, но это не единственная причина. Больше вредит нежелание готовиться к ним заранее.

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Паводок в западных областях Украины стал одним из самых сильных за последние годы — подтоплено тысячи домов, сельхозугодья и дороги, разрушены десятки мостов, сотни людей эвакуированы. В Ивано-Франковской области, которая пострадала больше всех, три человека погибли. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал ситуацию в пяти областях критической. hromadske с помощью экспертов выясняло причины, приведшие к стихийному бедствию и его катастрофическим последствиям.

Причина первая: много дождей

В некоторых отдельных местах пострадавших регионов за последние два дня выпало 50-60% осадков от месячной нормы. На метеостанции в Долине 22-23 июня выпало 158 мм осадков (при месячной норме 137 мм), в Яремче — 157 мм (при месячной норме 150 мм), а в Ивано-Франковске выпало 81 мм осадков (при месячной норме 98 мм). Об этом рассказывает начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык. По словам начальника отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра Виктории Бойко, осадки в Карпатах выпадали регулярно, начиная с конца мая. Поэтому грунт был уже достаточно насыщен водой и до 20-го июня, когда в течение нескольких дней выпало большое количество осадков.

И это не было проблемой — подобные ситуации для наших Карпат не являются экстраординарными, они случались неоднократно в прошлом и совсем необязательно должны приводить к разрушениям, экономическим убыткам и тем более, человеческим жертвам. «У нас в Карпатском регионе топило, топит и будет топить!», — констатирует директор Украинского гидрометеорологического института Владимир Осадчий.

Последствия сильных дождей и паводка в Галиче, Ивано-Франковская область, 25 июня 2020 года

Причина вторая: лысые горы

Распространено мнение, что причина наводнения — неконтролируемые вырубки леса. И это отчасти является правдой. Дмитрий Карабчук, кандидат сельскохозяйственных наук, глава общественной организации «Лесные инициативы и общество», объясняет, что для локальных горных территорий очень большое значение имеет, застроены ли они человеком, заняты пастбищами, распаханы или на них растет лес. Именно лес, по разным оценкам ученых, в зависимости от его типа способен удержать до половины той воды, которая выпадает в виде дождя.

Здесь задействовано несколько механизмов. Один из них заключается в том, что суммарная площадь листьев растений на разных ярусах леса намного больше, чем площадь земли под ним. «Каждое растение в лесу имеет листочки. Если все эти листочки сложить вместе, то их площадь в десятки или сотни раз больше, чем было бы, если бы эти растения забрать и оставить «голое поле». То есть, в лесу у нас таких «полей над полем» будет несколько десятков», — объясняет Дмитрий Карабчук.

Это означает, что вода, попавшая на листья, испаряется в значительно большем количестве. Кроме того, капли воды просто физически разбиваются на более мелкие и относятся воздушными потоками в другое место. Наконец, часть дождевой воды растения поглощают внутрь и задерживают в себе.

«Многие ученые говорят, что паводки, которые происходили в 2008-м и 2010-м годах, — это из-за вырубки лесов. Да, это бессмыслица нашего хозяйствования, но при таком паводке, как сейчас, никакие леса не могли бы удержать то большое количество влаги, которое выпало на небольшой водосборной территории», — добавляет Владимир Осадчий.

Если осадков много, вода все равно доходит до поверхности почвы, несмотря на все «усилия» леса. Часть попадет в подземные резервуары, а часть стечет в ручьи и реки. В Карпатах часто ручьи используются вместо автомобильных дорог. Это означает, что автомобили своими колесами нарушают нормальную структуру дна, которая за многие годы сложилась благодаря течениям и находилась в стабильном состоянии. В ручьях с таким нарушенным дном во время паводков образуются мощные потоки, способные разрушить все, что попадается на их пути. Зато, если дно ручья не нарушено, оно «гасит» энергию воды — и она не наносит разрушений, несмотря на повышенный уровень. Итак, на местном уровне лес, хотя и не может помешать паводку, но во многом «гасит» его и делает не таким разрушительным.

И когда река выходит на равнину, эффект паводка очень мало зависит от того, вырубили в ее верховьях лес или нет, и ездят ли горными ручьями автомобили. «Если мы возьмем бассейн реки Прут, где наблюдается наибольшее подтопление, наибольшее количество прироста воды, то уровень воды в реке на территории Молдовы не будет зависеть от количества леса в наших Карпатах», — говорит Дмитрий Карабчук.

Вырубка леса в Карпатах, август 2019 года

Причина третья: наводнение не заметили

Главная беда заключается в том, что люди сегодня не подготовлены должным образом к таким природным явлениям, а порой сами усугубляют ситуацию. Среди примеров такого рискованного поведения Виктория Бойко приводит строительство домов слишком близко к реке.

Неукрепленные дороги и неотремонтированные дамбы также не способны выдержать напор стихийного бедствия, хотя, учитывая специфику региона, должны иметь определенный запас прочности и содержаться в надлежащем состоянии. Даже в этом случае слабые места можно и нужно укрепить временно, если по прогнозу погоды предполагается паводок. «Никто ничего не готовит, не ремонтирует эти дороги, мосты и дамбы, и их размывает, — утверждает Владислав Билык. — Такие дожди наблюдались и ранее, но к таким ужасным последствиям они не приводили».

Еще одна проблема — это прогнозирование погодных явлений и отношения к прогнозам. «Предупреждение о погоде делается, но я уверен, что никто не стал укреплять дамбу или принимать какие-то другие меры», — говорит Владислав Билык. Владимир Осадчий рассказывает, что, поскольку избежать паводков невозможно, к ним надо готовиться. А для этого нужны качественные метеорологические прогнозы, и в этом направлении еще очень много работы. В ближайшие дни количество осадков существенно уменьшится, но повышенный уровень воды в реках может держаться еще несколько дней.

Дмитрий Симонов, hromadske