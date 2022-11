До складу ООН, створеної для запобігання всіляким війнам, досі входить Росія, яка порушила всі статути, всі закони, всі домовленості в рамках цієї організації.

На думку адвоката та співзасновника Ініціативної групи «Геть Росію з ООН» Максима Баришнікова, у терористичної держави Росія немає жодних законних підстав для перебування в Організації Об'єднаних Націй. Адже Росія не є країною-засновницею організації і не проходила процедуру вступу до неї, а отже, не має правових підстав вважати її членом.

Максим Баришніков наголошує на тому, що Росія стала членом ООН на підставі фейкового листа, який Борис Єльцин написав 24 грудня 1991 року на ім'я тодішнього генерального секретаря ООН Переса де Куельяру, в якому тричі була по-різному названа держава. У цьому листі Єльцин звернувся до генерального секретаря на підставі міфологічних «алмаатинських паперів», юридичний зміст яких ніхто детально не вивчав з проханням замістити місце в ООН та Раді Безпеки колишнього СРСР.

Баришніков нагадує, що існує кілька способів усунення Росії з ООН – через рішення Міжнародного суду чи процедурним шляхом – під час щорічного підтвердження участі країн у Генасамблеї. Відповідні органи ООН можуть не затвердити повноваження російської делегації, оскільки немає документів принаймні публічних, які б підтверджували її членство.

А 23 стаття Статуту ООН взагалі не містить посилання на Росію як на постійного члена такої Ради Безпеки. І тут слід нагадати, що навіть Статут ООН ніколи не був ратифікований російською федерацією.

Радянський Союз та УРСР ратифікували цей Статут у 1945 році, російська федерація цього ніколи не робила. Просто все сталося 1991 року шляхом заміни таблички з написом СРСР на табличку з написом «російська федерація».

Отже, про жодне виключення Росії з ООН мови бути не може, просто їх потрібно викинути як тих, хто абсолютно безпідставно перебуває там серед країн-членів.

Крім того, на думку авторитетного міжнародного юриста, професора Кембриджського університету та учасника ініціативної групи «Громадський Хаб» Томаса Гранта, вищезгаданим критеріям членства в ООН не відповідає ні Росія, ні Білорусь, оскільки остання допомагає і сприяє Росії в агресії проти України і тим самим дискредитувала себе.

Таким чином Україна є єдиним початковим членом ООН, який залишився вірним принципам організації та був частиною СРСР. Тому саме Україна, а не РФ чи Білорусь, має серйозні претензії на членство в Раді Безпеки ООН замість СРСР.

Ініціативна група «Громадський Хаб», до якої входять фахівці з міжнародного права та експерти із зовнішньої політики, створили міжнародну петицію Kick Russia out of the UN! («Геть Росію з ООН!», хештег #unrussiaUN) на платформі change.org з вимогою до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша надати документи, що засвідчують юридичні підстави членства Росії в ООН. У разі відсутності таких документів петиція містить вимогу припинити фіктивне членство Росії в ООН.

Підтримайте ініціативу! Підпишіть петицію! «Геть росію з ООН»

Можливо саме Ваш підпис стане вирішальним!

Автор: Тетяна Ткаченко, «Матриця Свободи»