Немного интересного из цифрового мира в сентябре

- Вокруг площадки Amazon разгорается новый скандал, на сей раз маркетплейс заподозрили в оплате положительных отзывов. Газета Financial Times провела расследование, которое показало, что некоторые ведущие рецензенты получили выгоду от публикации положительных оценок, выставленных товарам на площадке. FT обнаружила пятизвездочные отзывы на товары малоизвестных китайских брендов. Эти же продукты нашлись в различных группах, которые предлагают бесплатные товары в обмен на отзывы или плату за отзывы и комментарии. Спустя несколько часов после публикации американский ритейлер удалил 20 000 положительных рецензий.

- Фильм «Милашки» от Netflix про несовершеннолетних танцовщиц спровоцировал волну критики в адрес онлайн-кинотеатра. Пользователи возмутились картиной Маймуны Дукур и обвинили режиссера в сексуализации детей. В соцсетях запустили кампанию CancelNetflix, противники фильма призывают бойкотировать сервис и демонстративно отменяют подписку, требуя от стриминга удалить фильм. За следующие дни число отказов от платформы Netflix выросло в восемь раз.

- В ЮАР сторонники оппозиционной партии борцов за экономическую свободу (EFF) устроили серию протестов из-за рекламы магазинов косметики Clicks. Они посчитали рекламу магазинов расисткой, поскольку в ролике африканские волосы были описаны как сухие, тусклые и поврежденные, а светлые волосы как нормальные и гладкие. Сеть магазинов уже извинилась за рекламу, а два сотрудника, предположительно ответственные за ролик, были отстранены от работы

- Пиццерия «Таверна Эль Пасо» в Ровно запустила рекламный ролик, в котором обыграла знаменитый мем из порнофильма. Загуглите и посмотрите.

- "22 см удовольствия в каждой сосиске".

Кафе «Щелкунчик» в Санкт-Петербурге грозит штраф в 500 тыс. за пошлую рекламу. В местном УФАС посчитали креатив «недостойным культурной столицы» и нашли в нем нарушение закона о рекламе. Фото прилагается.

- 10 млн на лого, чтобы его выбросить.

В прошлом месяце Австралия представила новое национальное лого с изображением золотистой акации. Однако пользователи раскритиковали лого за схожесть с коронавирусом. Проект стоил правительству около 10 млн австралийских долларов. Сейчас федеральное правительство «тихо» убрало поднятое на смех лого и в настоящее время занимается его редизайном.

- Ауди, маленькая девочка и извинения.

Автопроизводитель Audi принес извинения за рекламу автомобиля RS 4. Она изображает маленькую девочку с бананом, которая опирается на решетку радиатора машины.

Пользователи раскритиковали пост опубликованный в Twitter. По их мнению, в Audi не учли, что дети часто погибают в авариях, а некоторые увидели в рекламе признаки «сексуализации ребенка».

- Колоссальная вовлеченность.

Недавнее исследование показало, что дети тратят на TikTok в среднем 80 минут в день.

- 2-й летний затяжной удар по репутации Facebook.

В Интернете продолжает набирать обороты акция #StopHateForProfit, направленная против распространения в сетях ненависти, насилия и расизма. К бойкоту сетей Facebook и Instagram присоединились такие знаменитости, как Эштон Катчер, Кетти Перри, Леонардо Ди Каприо, Наоми Кэмпбелл, Кейт Хадсон и Ким Кардашьян. Ранее эту инициативу поддержали многие ведущие корпорации - Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Starbucks, Volkswagen и другие.

- Tap to Phone от Visa.

Visa сертифицировала в России решение Tap to Phone, с помощью которого малый и средний бизнес может принимать бесконтактные платежи с помощью смартфона без какого-либо дополнительного оборудования.

- McDonald's запустил новую рекламную кампанию, на этот раз с известным рэпером Трэвисом Скоттом. В его честь даже назвали одну из позиций в меню. Последний раз сеть делала так 30 лет назад — тогда это была со звезда NBA - Майкл Джордан.

- В РФ автомобильный рынок активно идет в сторону подписки: на сентябрь уже 3 бренда предлагают автомобили по подписке: Volvo, Hyundai, KIA

- TikTok и WeChat запрещен в США с 20 сентября. Пользователи в штатах не смогут скачать эти приложения. Пока это лишь указ, который готовится министерством торговли США, но кажется все идет к тому, что ByteDance просто пытаются ускорить в принятии решения о продаже американского подразделения.

- ByteDance отказался от продажи TikTok Microsoft. Управление TikTok в США будет осуществляться компанией Oracle, занимающейся производством программного обеспечения. Она, к слову, остается единственным претендентом на покупку соцсети. При этом речи о прямой продаже не идет: ByteDance лишь передаст ей активы.

- Gucci запланировал на конец сентября запуск собственного приложения Gucci Sneaker House, в котором пользователи смогут самостоятельно создавать кроссовки из частей уже существующих моделей и примерять их. Велкам в цифровой мир обуви.

- Кто не знал, но в США у населения хранится почти 400 млн единиц оружия - больше, чем самих людей. В этом году продажи оружия взлетели - люди делают запасы оружия.

По данным ФБР - только в июле американцы купили 3,6 млн единиц огнестрельного оружия.

Это 120 000 ежедневно, Карл!

- Для запуска рекламы в Facebook и Instagram больше не обязательно придерживаться ограничений количества текста на изображениях в 20%. Это правило остаётся лишь как рекомендация

- Теперь вы можете защитить свои посты в Facebook и Instagram от воровства при помощи сервиса Rights Manager. Заявляйте о своём авторстве на пост, доверьтесь системе отслеживания, далее при обнаружении копий поста примите решение что делать: удалить пост, отметить ссылку на вас или подтвердить партнера как достоверный источник. Очень даже не плохо.