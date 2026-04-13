Підпал банку у Миколаєві: підозрюваному загрожує до 10 років тюрми
16:23, 13 квітня, 2026
У Миколаєві правоохоронці затримали 22-річного місцевого жителя, якого підозрюють у підпалі відділення банку. Пожежу загасили рятувальники, а ймовірного палія встановили за допомогою камер відеоспостереження.
Як повідомили в Нацполіції, інцидент стався пізно ввечері 11 квітня, а про займання приміщення банку поліцію проінформували рятувальники, які ліквідували пожежу.
Як зазначили в прокуратурі підозрюваний підпалив одне з відділень АТ «Акцент-Банк» по проспекту Центральному. Вогонь повністю знищив вхідні двері фінансової установи.
«Діючи заздалегідь підготовленим планом, зловмисник придбав на АЗС каністру бензину та прибув до будівлі банку. Обливши вхідні двері та частину фасаду легкозаймистою речовиною, він за допомогою запальнички здійснив підпал», — йдеться у повідомленні.
Під час оперативно-розшукових заходів, зокрема за допомогою камер системи «Безпечне місто», поліцейські встановили особу, ймовірно причетну до підпалу. Ним виявився 22-річний мешканець Миколаєва.
Чоловіка затримали та вилучили мобільний телефон та інші речі, які направили на експертизу. Слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України — умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Йому загрожує до 10 років тюрми.
Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Правоохоронці з’ясовують мотиви злочину та перевіряють можливу причетність інших осіб. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що росіяни платили неповнолітньому жителю Миколаївської області, якому давали завдання підпалювати трансформаторні підстанції АТ «Миколаївобленерго» у Первомайському районі.
