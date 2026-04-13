На Великдень у Миколаєві випала понад половина місячної норми дощів
- Альона Коханчук
12:25, 13 квітня, 2026
За даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, 12 квітня в місті зафіксували 14,7 міліметра опадів.
Як зазначають у відомстві — це понад 50% від того, що зазвичай випадає за цілий місяць.
Дощ був зливовим і короткочасним, але досить інтенсивним. Водночас по області опади розподілилися нерівномірно — десь пройшли сильні зливи, а десь майже не дощило.
Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області з 12 по 14 квітня очікуються заморозки. За даними синоптиків, у цей період очікуються заморозки на поверхні ґрунту в межах 0–3°. У зв’язку з цим встановлено І рівень небезпечності — жовтий.
Нагадаємо, що у Миколаєві на Великдень запустили святковий «Пасхальний трамвайчик» — спеціальний рейс, який курсував містом 12 квітня.
