 Дощі на Миколаїіщині 12 квітня

  • понеділок

    13 квітня, 2026

  • 8.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 13 квітня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 8.4° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Великдень у Миколаєві випала понад половина місячної норми дощів

Дощ у Миколаєві. Фото для ілюстрації МикВісті

За даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, 12 квітня в місті зафіксували 14,7 міліметра опадів.

Як зазначають у відомстві — це понад 50% від того, що зазвичай випадає за цілий місяць.

Дощ був зливовим і короткочасним, але досить інтенсивним. Водночас по області опади розподілилися нерівномірно — десь пройшли сильні зливи, а десь майже не дощило.

На Великдень у Миколаєві за один день випала понад половина місячної норми дощів. Дані Миколаївського обласного центру з гідрометеорології

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області з 12 по 14 квітня очікуються заморозки. За даними синоптиків, у цей період очікуються заморозки на поверхні ґрунту в межах 0–3°. У зв’язку з цим встановлено І рівень небезпечності — жовтий.

Нагадаємо, що у Миколаєві на Великдень запустили святковий «Пасхальний трамвайчик» — спеціальний рейс, який курсував містом 12 квітня.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

