На Великдень у Миколаєві випала понад половина місячної норми дощів

Дощ у Миколаєві.

За даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, 12 квітня в місті зафіксували 14,7 міліметра опадів.

Як зазначають у відомстві — це понад 50% від того, що зазвичай випадає за цілий місяць.

Дощ був зливовим і короткочасним, але досить інтенсивним. Водночас по області опади розподілилися нерівномірно — десь пройшли сильні зливи, а десь майже не дощило.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області з 12 по 14 квітня очікуються заморозки. За даними синоптиків, у цей період очікуються заморозки на поверхні ґрунту в межах 0–3°. У зв’язку з цим встановлено І рівень небезпечності — жовтий.

