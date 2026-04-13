На Миколаївщині оголосили жовтий рівень небезпеки через заморозки
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Анна Гакман
-
•
-
9:27, 13 квітня, 2026
-
У Миколаївській області з 12 по 14 квітня очікуються заморозки.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
За даними синоптиків, у цей період очікуються заморозки на поверхні ґрунту в межах 0–3°. У зв’язку з цим встановлено І рівень небезпечності — жовтий.
Нагадаємо, синоптики прогнозують, що квітень в Миколаївській області буде помірно теплим та без сильних опадів. Як повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології, середня місячна температура очікується на рівні +10,6°C, що відповідає нормі для цього місяця — квітень не буде аномально холодним або надто спекотним. Місячна кількість опадів передбачається близько 30 мм.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.