На Миколаївщині оголосили жовтий рівень небезпеки через заморозки

У Миколаївській області з 12 по 14 квітня очікуються заморозки.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

За даними синоптиків, у цей період очікуються заморозки на поверхні ґрунту в межах 0–3°. У зв’язку з цим встановлено І рівень небезпечності — жовтий.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що квітень в Миколаївській області буде помірно теплим та без сильних опадів. Як повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології, середня місячна температура очікується на рівні +10,6°C, що відповідає нормі для цього місяця — квітень не буде аномально холодним або надто спекотним. Місячна кількість опадів передбачається близько 30 мм.