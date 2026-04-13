 Заморозки до 0°: на Миколаївщині оголосили жовтий рівень небезпеки

  • понеділок

    13 квітня, 2026

  • 9.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 13 квітня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 9.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині оголосили жовтий рівень небезпеки через заморозки

Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаївській області з 12 по 14 квітня очікуються заморозки.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

За даними синоптиків, у цей період очікуються заморозки на поверхні ґрунту в межах 0–3°. У зв’язку з цим встановлено І рівень небезпечності — жовтий.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що квітень в Миколаївській області буде помірно теплим та без сильних опадів. Як повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології, середня місячна температура очікується на рівні +10,6°C, що відповідає нормі для цього місяця — квітень не буде аномально холодним або надто спекотним. Місячна кількість опадів передбачається близько 30 мм.

Останні новини про: Негода

Зимове прибирання міст: скільки техніки працювало у Миколаєві та Одесі
На Миколаївщині вночі очікується туман: водіїв попереджають про погану видимість на дорогах
Миколаїв та область накриє гроза: синоптики попереджають про негоду до кінця доби
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві відзначили Великдень: як пройшли святкування у місті

Даріна Мельничук
новини
На сміттєзвалищі у Доманівці накопичився вже мільйон тонн відходів

Юлія Бойченко
новини
На Миколаївщині понад 6 тисяч ФОПів із працівниками: скільки підприємців на півдні країни

Світлана Іванченко
новини
Потрібно збільшити темпи переробки відходів руйнації по області, але техніка є лише в Миколаєві, — ОВА

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві планують завершити об’єднання чотирьох лікарень за два місяці

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

