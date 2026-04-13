 Податкові перевірки на Миколаївщині: бізнесу донарахували майже ₴170 млн за 3 місяці

  • понеділок

    13 квітня, 2026

  • 8.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 13 квітня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 8.4° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Аудитори донарахували бізнесу Миколаївщини майже ₴170 млн, але до бюджету сплатили менше 10%

Після перевірок бізнесу Миколаївщини донарахували майже 170 млн грн.

У першому кварталі цього року аудитори перевірили 194 підприємця Миколаївської області. В результаті бізнесу донарахували 169,8 мільйона гривень.

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, із цієї суми узгодили 153 мільйони гривень за актами поточного та попередніх років. Водночас фактично до бюджету підприємці сплатили або погасили лише 12,1 мільйона гривень.

Під час аудитів податківці також скоригували суми, які бізнес планував отримати або перенести на майбутні періоди. Зокрема, заявлене до відшкодування ПДВ зменшили на 18 тисяч гривень, а від’ємне значення, яке мало перейти до податкового кредиту наступних звітних періодів, скоротили на 31,9 мільйона гривень.

Нагадаємо, що у січні 2026 року податківці Миколаївщини провели 79 перевірок бізнесу. До бюджету донарахували 91,2 мільйона гривень.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

