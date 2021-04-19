Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
Перемога! Перемога! І ще раз – Перемога!
Відтепер відомий міський парк з такою назвою, чи не найбільший парк у місті, почав свій дрейф від Департаменту житлово-комунального господарства до Департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій. Аби залучити туди інвестиції. Про які саме інвестиції, інновації та проекти йдеться – широкому загалу невідомо. Хоча і говорять про це багато. Говорить, наприклад, мер. Але найбільше про парк Перемоги говорить Тетяна Домбровська – лідерка фракції партії «Слуга народу», екс-кандидатка на посаду міського голови Миколаєва, яка, наразі, є найбільшим лобістом цієї історії. Звичайно, згадується модна зараз тема «туристичних магнітив». Потім нам розповідають про інвесторІв та про «перлину». А ще – про інклюзивний пляж від японського посольства. Сам новий керівник Департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Денис Денисенко, за сумісництвом – екс-керівник виборчого штабу Тетяни Миколаївни, багато ясності у туману картину не додає і відверто каже, що розповідати, поки що, особливо немає про що. Отже, на зараз із конкретикою щодо реконструкції парку Перемоги силами новоспеченого керівництва Департаменту енергозбереження та інновацій зрозуміло лише те, що нічого не зрозуміло. Але. Парк Перемоги під оруду Департаменту енергозбереження (де там, до речі, енергозбереження?) де факто вже почали передавати – із відповідним фінансуванням – треба ж проектно-сметну документацію розробити – без них інвесторИ не прийдуть! До речі всім цим, формально, керує віце-мер Дмитро Лазарєв, який звітує про передачу парка у стилі переможних реляцій. Нагадаю, що Департамент енергозбереження та інновацій – це єдина структура виконавчої влади у місті, яка йому підпорядкована, в той час, як інші віце-мери, курують від трьох до шості структур – чималих структур із, загалом, зрозумілим функціоналом. За що такі преференції? Але зібрати інформацію про цей функціонал до купи у рамках робочої групи з питань реформування все тої ж структури Дмитро Лазарєв більше як за місяць не може. Чи не хоче. Але з парком Перемоги обов’язково буде «туристичний магніт», «перлина» та «інвесторИ». Ніхто і не сумнівається! І гостям міста та його мешканцям буде де на початку робочого дня хильнути винця.
Вражаючу єдність позиції з принципових та резонансних справ демонструють представники президентської партії «Слуга народу». Віталій Кім, голова обласної державної адміністрації, де-факто, представник Володимира Зеленського в регіоні не вважає доцільним передачу парку Перемоги від департаменту ЖКГ до Департаменту енергозбереження, принаймні, поки не буде зрозуміло, для чого. У свою чергу, Тетяна Домбровська, очильниця фракції президентської партії у Миколаївській міській раді вважає не на часі встановлення великого державного прапору в обласному центрі. А це проект, який Віталій Кім наполегливо просуває, бо мусить. І ще раз - вражаючу єдність позиції з принципових та резонансних справ демонструють представники президентської партії «Слуга народу».
А тим часом, ситуація на наших кордонах, міжнародна ситуація залишаються складними. Росія продовжує накопичення військ проти України та нагнітає антиукраїнські настрої. Давид Арахамія вважає, що все це Путін влаштував задля того, аби вразити Байдена та довести останньому, що він серйозний гравець. Тобто, Україні боятися немає чого. І дійсно. Очевидно же, що з 2014 року Путін постійно намагається вразити спочатку Обаму, потім Трампа, а ось зараз – Байдена. І тому вбиває українців, бере їх в полон та захоплює українські території. А приєднати Україну до своєї імперії він не хоче. Але, чомусь, Крим та частина Донецької та Луганської областей де-факто вже не українські. Втім, за версією Арахамії – і програти місцеві вибори слугам вигідніше, і воду в Крим можна пускати, і місцеві еліти він збирався зносити як цунамі. Давид Арахамія продовжує говорити, коливаючи повітря.
А Сполучені Штати запровадили чергові санкції проти Росії. Зокрема, американським резидентам заборонено фінансувати російський державний борг, введено обмеження проти окремих російських юридичних та фізичних осіб за втручання у процес американських виборів. Це викликало справжню істерику з боку Росії, з погрозами відмовитися від участі у американсько-російському саміті, який Байден запропонував Путіну напередодні. Американський президент виступив із заявою, в якій зазначив що, початок цитати: "Я дав чітко зрозуміти Путіну, що США залишаться непохитними у своїй підтримці європейських партнерів. У зв'язку з цим висловив стурбованість через збільшення чисельності російських військ на кордоні з Україною і в окупованому Криму. Я підтвердив підтримку українського суверенітету і територіальної цілісності з боку Сполучених Штатів. І застеріг від будь-яких військових дій. Прийшов час деескалації. Ми чекаємо вдумливого діалогу і дипломатичних рішень. США планують надалі на конструктивному рівні просувати вперед цей процес" – кінець цитати.
Чим все закінчиться – важко сказати, але не думаю, що нам не слід чекати полегшення поки існують Путін та Україна.
В Україні, тим часом, продовжує вирувати пандемія коронавірусу, Миколаївщина залишається у червоній карантинній зоні. Вакцинація не квапиться, бо немає чим. Аби було чим, Уряд знімає шість з половиню мільярдів гривень з програми безкоштовних ліків на придбання вакцин, правда, каже, що тимчасово. Можемо бути з вакцинами, але без ліків.
Кабінет Міністрів зробив більш жорсткими умови надання житлових субсидій. Відтепер під час їх призначенн будуть враховуватися доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів, одноразові вартісні покупки, наявність банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетин кордону, тощо.
Проте, багатих теж чекають приємні сюрпризи. Володимир Зеленський хоче, щоб в Україні з’явився закон про олігархів, аби вони, олігархи, не впливали на українську державу.
Отже, будемо бідні, хворі, але багатим хвоста притиснемо. Не життя, а просто мрія.
За цим кланяюся – побачимось.
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Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
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Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
Перемога! Перемога! І ще раз – Перемога!
Відтепер відомий міський парк з такою назвою, чи не найбільший парк у місті, почав свій дрейф від Департаменту житлово-комунального господарства до Департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій. Аби залучити туди інвестиції. Про які саме інвестиції, інновації та проекти йдеться – широкому загалу невідомо. Хоча і говорять про це багато. Говорить, наприклад, мер. Але найбільше про парк Перемоги говорить Тетяна Домбровська – лідерка фракції партії «Слуга народу», екс-кандидатка на посаду міського голови Миколаєва, яка, наразі, є найбільшим лобістом цієї історії. Звичайно, згадується модна зараз тема «туристичних магнітив». Потім нам розповідають про інвесторІв та про «перлину». А ще – про інклюзивний пляж від японського посольства. Сам новий керівник Департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Денис Денисенко, за сумісництвом – екс-керівник виборчого штабу Тетяни Миколаївни, багато ясності у туману картину не додає і відверто каже, що розповідати, поки що, особливо немає про що. Отже, на зараз із конкретикою щодо реконструкції парку Перемоги силами новоспеченого керівництва Департаменту енергозбереження та інновацій зрозуміло лише те, що нічого не зрозуміло. Але. Парк Перемоги під оруду Департаменту енергозбереження (де там, до речі, енергозбереження?) де факто вже почали передавати – із відповідним фінансуванням – треба ж проектно-сметну документацію розробити – без них інвесторИ не прийдуть! До речі всім цим, формально, керує віце-мер Дмитро Лазарєв, який звітує про передачу парка у стилі переможних реляцій. Нагадаю, що Департамент енергозбереження та інновацій – це єдина структура виконавчої влади у місті, яка йому підпорядкована, в той час, як інші віце-мери, курують від трьох до шості структур – чималих структур із, загалом, зрозумілим функціоналом. За що такі преференції? Але зібрати інформацію про цей функціонал до купи у рамках робочої групи з питань реформування все тої ж структури Дмитро Лазарєв більше як за місяць не може. Чи не хоче. Але з парком Перемоги обов’язково буде «туристичний магніт», «перлина» та «інвесторИ». Ніхто і не сумнівається! І гостям міста та його мешканцям буде де на початку робочого дня хильнути винця.
Вражаючу єдність позиції з принципових та резонансних справ демонструють представники президентської партії «Слуга народу». Віталій Кім, голова обласної державної адміністрації, де-факто, представник Володимира Зеленського в регіоні не вважає доцільним передачу парку Перемоги від департаменту ЖКГ до Департаменту енергозбереження, принаймні, поки не буде зрозуміло, для чого. У свою чергу, Тетяна Домбровська, очильниця фракції президентської партії у Миколаївській міській раді вважає не на часі встановлення великого державного прапору в обласному центрі. А це проект, який Віталій Кім наполегливо просуває, бо мусить. І ще раз - вражаючу єдність позиції з принципових та резонансних справ демонструють представники президентської партії «Слуга народу».
А тим часом, ситуація на наших кордонах, міжнародна ситуація залишаються складними. Росія продовжує накопичення військ проти України та нагнітає антиукраїнські настрої. Давид Арахамія вважає, що все це Путін влаштував задля того, аби вразити Байдена та довести останньому, що він серйозний гравець. Тобто, Україні боятися немає чого. І дійсно. Очевидно же, що з 2014 року Путін постійно намагається вразити спочатку Обаму, потім Трампа, а ось зараз – Байдена. І тому вбиває українців, бере їх в полон та захоплює українські території. А приєднати Україну до своєї імперії він не хоче. Але, чомусь, Крим та частина Донецької та Луганської областей де-факто вже не українські. Втім, за версією Арахамії – і програти місцеві вибори слугам вигідніше, і воду в Крим можна пускати, і місцеві еліти він збирався зносити як цунамі. Давид Арахамія продовжує говорити, коливаючи повітря.
А Сполучені Штати запровадили чергові санкції проти Росії. Зокрема, американським резидентам заборонено фінансувати російський державний борг, введено обмеження проти окремих російських юридичних та фізичних осіб за втручання у процес американських виборів. Це викликало справжню істерику з боку Росії, з погрозами відмовитися від участі у американсько-російському саміті, який Байден запропонував Путіну напередодні. Американський президент виступив із заявою, в якій зазначив що, початок цитати: "Я дав чітко зрозуміти Путіну, що США залишаться непохитними у своїй підтримці європейських партнерів. У зв'язку з цим висловив стурбованість через збільшення чисельності російських військ на кордоні з Україною і в окупованому Криму. Я підтвердив підтримку українського суверенітету і територіальної цілісності з боку Сполучених Штатів. І застеріг від будь-яких військових дій. Прийшов час деескалації. Ми чекаємо вдумливого діалогу і дипломатичних рішень. США планують надалі на конструктивному рівні просувати вперед цей процес" – кінець цитати.
Чим все закінчиться – важко сказати, але не думаю, що нам не слід чекати полегшення поки існують Путін та Україна.
В Україні, тим часом, продовжує вирувати пандемія коронавірусу, Миколаївщина залишається у червоній карантинній зоні. Вакцинація не квапиться, бо немає чим. Аби було чим, Уряд знімає шість з половиню мільярдів гривень з програми безкоштовних ліків на придбання вакцин, правда, каже, що тимчасово. Можемо бути з вакцинами, але без ліків.
Кабінет Міністрів зробив більш жорсткими умови надання житлових субсидій. Відтепер під час їх призначенн будуть враховуватися доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів, одноразові вартісні покупки, наявність банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетин кордону, тощо.
Проте, багатих теж чекають приємні сюрпризи. Володимир Зеленський хоче, щоб в Україні з’явився закон про олігархів, аби вони, олігархи, не впливали на українську державу.
Отже, будемо бідні, хворі, але багатим хвоста притиснемо. Не життя, а просто мрія.
За цим кланяюся – побачимось.
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