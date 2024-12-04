На утримання об'єктів благоустрою у 2025 році Вознесенськ виділить ₴64,3 млн
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- Олена Козубовська
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10:28, 04 грудня, 2024
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У 2025 році на реформування та розвиток житлово-комунального господарства Вознесенської громади планують виділити 64,3 мільйона гривень із місцевого бюджету. Кошти підуть на підтримку належного технічного стану об'єктів благоустрою та утримання кладовищ.
Про це йдеться в програмі реформування і розвитку житлово-комунального господарства Територіальної громади міста Вознесенська на 2024-2026 роки, пишуть «МикВісті».
На благоустрій громади передбачено 62,5 мільйони гривень. Серед основних завдань:
- Санітарна очистка міста — 6,9 мільйона гривень.
- Видалення та клонування дерев — 4,2 мільйона гривень.
- Осіння газонів — 3,7 мільйона гривень.
- Оплата електроенергії для вуличного освітлення — 15,6 мільйона гривень.
- Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення — 3,2 мільйона гривень.
- Ліквідація несанкціонованих звалищ та перевезення сміття — 1 мільйон гривень.
- Відшкодування тарифів для комунальних підприємств — 5,4 мільйона гривень.
- Поточний ремонт протирадіаційних укриттів — 7,5 мільйона гривень.
- Заміна тепломереж і реконструкція котелень — 3,5 мільйона гривень.
На утримання кладовищ та надання ритуальних послуг передбачено 1,8 мільйона гривень, зокрема:
- Поховання безрідних — 107 тисяч гривень.
- Утримання кладовищ — 860 тисяч гривень.
- Ремонт кладовищ — 860 тисяч гривень.
Для порівняння, у 2024 році витрати на благоустрій громади становили 121,4 мільйона гривень, що майже вдвічі більше, ніж передбачено на 2025 рік. У 2026 році за програмою розвитку ЖКГ планують закласти 81,2 мільйона гривень на благоустрій та утримання кладовищ.
Нагадаємо, 28 листопада депутати Миколаївської міської ради пакетним голосуванням затвердили ряд програм на 2025-2027 роки, серед яких — «Освіта», «Миколаїв без бар’єрів», а також інших програми, орієнтовані на підтримку дітей, осіб з інвалідністю та соціально вразливих категорій населення.
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