  • середа

    4 грудня, 2024

  • 0.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 4 грудня , 2024 середа

  • Миколаїв • 0.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На утримання об'єктів благоустрою у 2025 році Вознесенськ виділить ₴64,3 млн

Вознесенськ, травень 2024 року, фото: «МикВісті»Вознесенськ, травень 2024 року, фото: «МикВісті»

У 2025 році на реформування та розвиток житлово-комунального господарства Вознесенської громади планують виділити 64,3 мільйона гривень із місцевого бюджету. Кошти підуть на підтримку належного технічного стану об'єктів благоустрою та утримання кладовищ.

Про це йдеться в програмі реформування і розвитку житлово-комунального господарства Територіальної громади міста Вознесенська на 2024-2026 роки, пишуть «МикВісті».

На благоустрій громади передбачено 62,5 мільйони гривень. Серед основних завдань:

  • Санітарна очистка міста — 6,9 мільйона гривень.
  • Видалення та клонування дерев — 4,2 мільйона гривень.
  • Осіння газонів — 3,7 мільйона гривень.
  • Оплата електроенергії для вуличного освітлення — 15,6 мільйона гривень.
  • Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення — 3,2 мільйона гривень.
  • Ліквідація несанкціонованих звалищ та перевезення сміття — 1 мільйон гривень.
  • Відшкодування тарифів для комунальних підприємств — 5,4 мільйона гривень.
  • Поточний ремонт протирадіаційних укриттів — 7,5 мільйона гривень.
  • Заміна тепломереж і реконструкція котелень — 3,5 мільйона гривень.

На утримання кладовищ та надання ритуальних послуг передбачено 1,8 мільйона гривень, зокрема:

  • Поховання безрідних — 107 тисяч гривень.
  • Утримання кладовищ — 860 тисяч гривень.
  • Ремонт кладовищ — 860 тисяч гривень.

Для порівняння, у 2024 році витрати на благоустрій громади становили 121,4 мільйона гривень, що майже вдвічі більше, ніж передбачено на 2025 рік. У 2026 році за програмою розвитку ЖКГ планують закласти 81,2 мільйона гривень на благоустрій та утримання кладовищ.

Нагадаємо, 28 листопада депутати Миколаївської міської ради пакетним голосуванням затвердили ряд програм на 2025-2027 роки, серед яких — «Освіта», «Миколаїв без бар’єрів», а також інших програми, орієнтовані на підтримку дітей, осіб з інвалідністю та соціально вразливих категорій населення.

Останні новини про: Вознесенськ

Суд на Миколаївщині дав 5 років умовно неповнолітньому, який готував диверсію на залізниці
Через брак кадрів у Вознесенську не вистачає працівників для вивозу сміття
На Миколаївщині відкрили спортзал для адаптивного спорту
Реклама

Читайте також:

новини

На ліквідацію звалищ у Миколаєві виділять у 2025 році понад ₴46 млн

Аліна Квітко
новини

Миколаївська поліція впроваджує систему обліку дій щодо затриманих осіб

Володимир Коваль
новини

Утримання Центрального стадіону обходиться бюджету Миколаєва майже в ₴20 млн

Володимир Коваль
новини

У провідних університетах Миколаєва навчаються понад 14 тис. студентів: де і на яких спеціальностях, — інфографіка

Аліса Мелік-Адамян
новини

Жителі Миролюбового на Миколаївщині просять відремонтувати дорогу до села: «Маршрутка від нас майже відмовилася»

Олена Козубовська

Останні новини про: Вознесенськ

На Миколаївщині відкрили спортзал для адаптивного спорту
Через брак кадрів у Вознесенську не вистачає працівників для вивозу сміття
Суд на Миколаївщині дав 5 років умовно неповнолітньому, який готував диверсію на залізниці

На Кінбурнській косі Росія збільшила кількість військових підрозділів, — дані ЗСУ

На ліквідацію звалищ у Миколаєві виділять у 2025 році понад ₴46 млн

17 годин тому

Головне сьогодні