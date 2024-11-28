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Міськрада Миколаєва внесла зміни в ряд міських програм на 2025-2027 роки та бюджет на 2024 рік

Миколаївська міська рада затвердила ряд міських програм на 2025-2027 роки. Депутатський корпус міськради, архівне фото: «МикВісті» 2021 рікМиколаївська міська рада затвердила ряд міських програм на 2025-2027 роки. Депутатський корпус міськради, архівне фото: «МикВісті» 2021 рік

Депутати Миколаївської міської ради пакетним голосуванням затвердили ряд програм на 2025-2027 роки, серед яких — «Освіта», «Миколаїв без бар’єрів», а також інших програми, орієнтовані на підтримку дітей, осіб з інвалідністю та соціально вразливих категорій населення.

Відповідне рішення було прийнято у четвер, 28 листопада, під час засідання сесії міськради, пишуть «МикВісті».

Серед основних програм — «Освіта» на 2025-2027 роки, на яку планується спрямувати 16,2 мільярда гривень, що вдвічі перевищує бюджет попередніх років. Програма також передбачає фінансування реконструкції та будівництва навчальних закладів, які постраждали внаслідок військових дій.

Миколаївська міська рада також затвердила програму «Миколаїв без бар’єрів» на 2024-2026 роки, метою якої є створення системи реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю. Окрім того, в рамках цієї програми планують витратити понад мільйон гривень на організацію відпочинку осіб з інвалідністю на інклюзивному пляжі в Одесі.

Також були продовжена програма компенсацій за ремонти водомереж у багатоквартирних будинках. У 2025 році з бюджету на ці потреби буде виділено 16 мільйонів гривень для компенсації витрат на ремонти водомереж у 150 будинках. 

Паралельно затверджено програму національно-патріотичного виховання, в рамках якої на 2025-2027 роки передбачено 9,2 мільйона гривень для проведення рекламно-агітаційних кампаній та підтримки престижу військової служби серед молоді.  Зазначається, що основною метою програми є розвиток системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді, а також сприяння формуванню національної свідомості.

Затверджено програму «Діти Миколаєва» на 2025-2027 роки, яка орієнтована на допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. Програма передбачає придбання соціального житла для таких дітей на суму 4,6 мільйона гривень.

Також було ухвалено програму оздоровлення дітей пільгових категорій на 2025-2027 роки, в рамках якої у 2025 році на оздоровлення 1158 дітей буде виділено 22,3 мільйона гривень.

Окрім програм, на сесії були внесені зміни до бюджету на 2024 рік, що передбачають збільшення на 9,9 мільйона гривень завдяки державним субвенціям, які будуть спрямовані на освіту, соціальну підтримку та харчування учнів.

Нагадаємо, що депутатам Миколаївської міськради вчергове пропонують розглянути проєкт рішення, який передбачає скорочення кількісного складу виконавчого комітету.  

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