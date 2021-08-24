Відповідатиме кожний за своє

Вітаємо всіх президентів та всі сосни!

Чи завдав скандал із реконструкцією Соборної площі критичного ураження Сєнкевичу та його команді? За результатами восьмої чергової сесії Миколаївської міської ради можемо зробити висновок, що, поки що – ні. Хоча спроби «качати» ситуацію, користуючись приводом були. Так, дехто з депутатів намагався викликати фігурантів скандалу, як то кажуть «на ковьор» прямо під час сесії, і, навіть готовий робити перерви та чекати стільки, скільки треба. Однак, міській голова цілком успішно відбивав всі атаки. Всіх підозрюваних у корупції чиновників заздалегідь відсторонив від виконання своїх обов’язків. Та, взагалі, за думкою Олександра Сєнкевича у сторін слідства та звинувачення немає незаперечних доказів, крім переписок фігурантів.

Практично всі питання, які запропонувала виконавча гілка влади міста, основні з яких – перерозподіл бюджету, згоду на відкриття кредитної лінії на 150 мільйонів на капітальний ремонт міських доріг, депутатами було проголосовано. З певними корективами, так, за наполягання фракції «Європейської Солідарності» на мільйон гривень було збільшено фінансування медичної галузі – гроші підуть на придбання медичних виробів для забезпечення дітей з інвалідністю, засобами реабілітації, спеціальним харчуванням для дітей з малозабезпечених сімей. І мільйон це ще не остаточний підсумок.

Отже, поки що, історія із Соборною площею не завдала непоправної шкоди для Сєнквича. Але ситуація має свій розвиток, іноді не дуже приємний для звинувачених – керівниці фірми-підрядника апеляційний суд суттєво збільшив суму застави. У будь якому разі, саму винуватість та її ступінь може встановити лише чесний та справедливий суд. А відповідальність, в тому числі, і не лише кримінальна, а й політична має настати. І у кожного вона має бути своєю. Не будемо забувати про те, що депутати приймають рішення, а виконавчі органи, чиновники, ці рішення виконують. За що отримують, власне, зарплату, це їх робота. І навряд чи у будь якому рішенні міської ради ви знайдете рядок під назвою «Крадіжка». Отже, кожний відповідатиме за своє. Депутати – за прийняття рішення, а міські чиновники та міський голова, який керує ними, який пропонує їх персони, бо має на це виключне право, і який очолює виконавчу гілку влади – за виконання цих рішень. Належне чи не належне.

У лічені тижні, після того, як американські війська та їх союзники залишили Афганістан місцевий радикальний ісламський рух Талібан захопив владу в цій країні. Президент та більшість урядовців просто втекли. Талібан захопив Афганістан попри значну кількісну перевагу афганської армії та наявність у неї сучасної зброї – бронетехніки, артилерії та авіації – всього цього у талібів не було зовсім, або було значно менше – вони переважно воювали на цивільних пікапах. Захоплення столиці Афганістану спричинило паніку у місцевого населення, яке масово почало тікати. Після захоплення Кабулу та взяття під контроль Талібаном кордонів, єдиним пунктом, через який можна залишити країну став Кабульський міжнародний аеропорт, контрольований військовими США. Тисячі афганців марно намагаються потрапити на літаки, деякі у безумному відчаї пробують улетіти на шасі реактивних літаків, що, звичайно, призводить до їхньої загибелі.

Пояснюючи відхід американців Джо Байден заявив, що Сполучені Штати на будуть битися за тих, хто не хоче сам за себе битися. І насправді, чому вони мають?

Отже, напередодні тридцятиріччя Незалежності України, з яким я всіх щиро вітаю, для нас це важливий урок – твої незалежність та свободу ніхто не виборюватиме, крім тебе самого. Тобі допоможуть, але лише тоді, коли сам будеш боротися, симпатії та співчуття цивілізованого світу завжди на боці тих, хто бореться проти агресії та несправедливості за своє існування. Але, якщо тобі байдуже – то і всім іншим байдуже.

А в Херсоні завалився найбільший флагшток Херсонської області, який намагалися встановити в рамках програми Зеленського «велике»… - навіть і не знаю, що там у нього велике – схоже, все там велике, чи Володимир Олександрович хоче, щоб він згадувався з великим. Флагшток рухнув на автівку чиновника обласної адміністрації, який відповідав за його встановлення. Можна сказати, що нагорода «щасливчик року» вже знайшла свого героя. І ось що буває, коли за справу беруться несистемні політики.

А якщо серйозно, то вітаю всіх із 30-річчям української Незалежності. Бажаю всім нам жити в Україні. Незалежній, вільній, демократичній.

Зі святом вас!

За цим кланяюся – побачимось.