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Війна завдала довкіллю Миколаївщини збитків більше ніж ₴100 мільярдів, — Держекоінспекція

Держекоінспекція підрахувала збитки, завдані довкіллю внаслідок обстрілів Миколаївщини. Фото: Національна поліціяДержекоінспекція підрахувала збитки, завдані довкіллю внаслідок обстрілів Миколаївщини. Фото: Національна поліція

Держекоінспекція підрахувала збитки, завдані довкіллю внаслідок обстрілів Миколаївщини. Так, станом на 14 листопада загальні втрати оцінюються майже в 111 мільярдів гривень. 

Про це повідомив в.о. першого заступника начальника Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Андрій Кузюк.

За його словами, майже 43 мільярди гривень складає шкода саме земельним ресурсам.

Він зазначив, що екологи виконали 506 розрахунків збитків, які були завдані довкіллю Миколаївщини через воєнні дії. 

Раніше екологи оцінили збитки, завдані довкіллю через обстріли одного з підприємств Миколаївщини.

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