Топові телеграм-канали Миколаєва: медіа, Кім, анонімні

Список найпопулярніших телеграм-каналів Миколаєва очолив анонімний «Николаевский Ванёк», кількість підписників якого перевищила позначку в один мільйон. Другим у рейтингу став офіційний телеграм-канал голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма з 647,3 тисячами підписників. Загалом у п’ятірку топових потрапив лише один телеграм-канал місцевого медіа — видання «Преступности.НЕТ» зі 100 тисячами підписників.

Такими є результати липневого моніторингу найпопулярніших телеграм-каналів Миколаєва, який провів Інститут масової інформації.

Жоден з цих топових миколаївських телеграм-каналів за час моніторингу не публікував маніпуляції чи фейки.

Мільйонник «Николаевский Ванёк»

«Николаевский Ванёк» — 1 мільйон 64 тисячі 548 підписників. Хоч канал і верифіковано, про що свідчить спеціальна позначка біля його назви, фактично достеменно невідомо, кому він належить.

Телеграм-канал був створений 17 квітня 2022 року, пости в ньому публікуються російською мовою. Згідно з даними ресурсу TGStat, середнє охоплення однієї публікації — 591,8 тисячі людей. За період моніторингу, з 10 по 14 липня, у телеграм-каналі «Николаевский Ванёк» з’явилось 107 постів.

Переважно, це короткі повідомлення про можливі атаки російської армії на українські міста. Такі пости часто супроводжуються інформацією про те, який вид озброєння застосовує Росія та які міста знаходяться під загрозою. Фактично цільовою аудиторією каналу є не лише жителі Миколаєва та області, а й усієї України.

Також на каналі трапляються репости публікацій СБУ, ССО, Повітряних Сил ЗСУ.

У постах «Ванька» часто згадується генерал Дмитро Марченка, якого він називає «Дядя Діма». Наприклад, 11 липня на каналі опубліковано посилання на інтерв’ю Дмитра Марченка журналістці Наталі Мосейчук з підписом: «Интерв’ю с дядей Димой, более известным как генерал-майор Дмитрий Марченко. Всем обязательно к просмотру!». Зокрема, через такі згадки телеграм-канал пов’язують з Марченком. З іншого боку, бенефіціаром каналу називають також Віталія Кіма, проте голова Миколаївської ОВА публічно заперечив свій зв’язок з каналом в інтерв’ю журналістці Андріані Кучер у червні цього року. При цьому він відмовився назвати, хто «веде» канал «Николаевский Ванёк».

Офіційний канал Кіма

Телеграм-канал «Віталій Кім / Миколаївська ОДА» налічує 647 349 підписників на момент аналізу, проте статистика каналу свідчить про те, що їх кількість зменшується. Канал було створено у перший день повномасштабної війни — 24 лютого 2022 року. Саме цей телеграм-канал став основним джерелом інформації для жителів Миколаївської області про ситуацію в регіоні в перші місяці повномасштабної війни. Проте, якщо раніше Віталій Кім регулярно особисто з’являвся у постах, публікуючи вочевидь зняті особисто відео, де він коротко розказував про поточну ситуацію, то в останні місяці там публікується переважно офіційна інформація від Миколаївської ОВА, а також повідомлення про повітряну тривогу та наслідки обстрілів в регіоні. Можливо, це пов‘язано з тим, що після деокупації Херсону та Снігурівки кількість обстрілів Миколаєва значно зменшилася, а нові інфоприводи у голови Миколаївської ОВА не з‘явилися.

За період моніторингу, з 10 по 14 липня, у телеграм-каналі Віталія Кіма опубліковано 35 постів. Канал ведеться переважно українською мовою.

Окрім попереджень про загрози обстрілів, щоденних зведень по ситуації в регіоні за попередню добу, що стосується обстрілів, канал Кіма також репостить звернення президента України Володимира Зеленського, а також публікації Служби безпеки України, Державної прикордонної служби.

Попри те, що Віталій Кім майже щодня з’являється в ефірі Національно телемарафону, в його телеграм-каналі відсутні публікації з його виступами на телебаченні. Інформація подається сухо та об’єктивно, без оцінок голови ОВА, хоча минулого року Віталій Кім дозволяв собі у телеграм-каналі висловлювати власну думку.

Новинні канали

Телеграм-канал «Новости Николаева», на відміну від попередніх, ведеться чотири роки: він був створений 20 липня 2019 року. Він налічує 236 115 підписників. Це анонімний та не верифікований телеграм-канал, який публікує новини та короткі пости-оголошення про повітряну тривогу та загрози обстрілів. Пости публікуються українською мовою.

За період моніторингу у каналі опубліковано 195 повідомлень. На відміну від «Николаевского Ванька» та каналу Кіма, «Новости Николаева» пише про ДТП, графіки громадського транспорту в місті, попередження щодо пожежної небезпеки, релізи СБУ тощо. Проте у цих публікаціях, якщо це не ексклюзив, немає посилань на джерело інформації.

Трапляються тут і рекламні публікації. Наприклад, 11 липня було опубліковано пост «Що таке криптовалюта і як на ній можна заробити чи втратити кошти?» з посиланням на сторонній блог. Відповідної позначки «реклама» у публікації немає. А 13 липня з‘явився рекламний пост від місцевого приватного університету щодо можливостей навчання, також без відповідного маркування.

Єдиний телеграм-канал місцевого медіа, який потрапив у список найпопулярніших в Миколаєві, став канал видання «Преступности.НЕТ» з 100 675 підписниками. Каналу шість років - він був створений ще 30 червня 2017 року.

В описі каналу вказані контакти та ім’я головного редактора, посилання на сторінки у фейсбуці та інстаграмі, а також часи роботи видання. Пости у каналі «Преступности.НЕТ» публікуються українською мовою.

Видання у своєму телеграм-каналі публікує сповіщення про повітряні тривоги, репостить пости Віталія Кіма, ГУР, мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, збори для військових, Миколаївводоканал, Поліцію Миколаївщини. Зрідка трапляються також публікації з посиланнями на власні новини.

«Типичный Николаев» — ще один анонімний новинний телеграм-канал, який увійшов до найпопулярніших в регіоні за кількістю підписників. Їх у каналу - 77209. В описі каналу вказано: «Новости Николаевской области», «Яркий контент 24/7», попереджається про відсутність цензури та велику кількість «трешу». Канал було створено 28 липня 2020 року, його ведуть російською мовою.

З 10 по 14 липня було опубліковано 149 публікацій, серед яких — жодного репосту з іншого каналу. Тут публікується інформація про повітряні тривоги, наслідки обстрілів, а також пости новинного характеру. Як і «Новости Николаева», цей канал також не зазначає у своїх постах джерело інформації, просто копіюючи її з інших каналів чи пресрелізів відомств та установ.

Наприклад, 10 липня «Типичный Николаев» просто скопіювали (переклавши на російську мову) публікацію з каналу мера Миколаєва Олександра Сєнкевича про знищені сміттєві баки.

11 липня цей канал так само скопіював публікацію з каналу «Новости Николаева» про графік руху громадського транспорту.

А 12 липня телеграм-канал скопіював публікацію видання «НикВести» від 10 липня, яка стосувалася коментаря голови ОВА Віталія Кіма щодо історії стосунків з генералом Дмитром Марченком, видаливши при цьому посилання на новину медіа.

Таким чином, можна констатувати, що у 60% випадків миколаївці схильні читати анонімні джерела інформації, ніж офіційні канали представників влади або медіа.

Катерина Середа, регіональна представниця ІМІ в Миколаївській області

Написання цього блогу стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю ГО «Інститут масової інформації» та необов’язково відображає точку зору USAID, уряду США та Internews.







