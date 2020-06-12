Состояние шахматно-шашечного клуба в Николаеве в июне 2020 года

Члены бюджетной комиссии Николаевского облсовета отказались поддержать предложение коллеги Татьяны Демченко по созданию рабочей группы, которая должна разобраться в вопросе финансирования и причинах затянувшегося на 4 года ремонта шахматно-шашечного клуба в Николаеве.

Об этом она сказала в ходе заседания бюджетной комиссии облсовета сегодня, 12 июня, передают НикВести.

В ходе заседания Татьяна Демченко предложила перраспределить на нужды медецины деньги с ремонта шахматно-шашечного клуба, а также изучить, по какой причине его реконструкция идет 4 года.

— Я предлагаю создать рабочую группу и изучить куда пошли деньги? Деньги ушли. То говорили о готовности объекта на 90%, а теперь говорят, что он готов на 50%, — предложила Татьяна Демченко.

Однако, ее предложение поддержал только депутат Геннадий Рубский.

Отметим, вчера, 11 июня НикВести сообщали, что готовность ремонта шахматно-шашечного клуба в Николаеве за полгода снизилась с 93,1% до 56%.

Ранее, в проекте бюджета Николаевской области на 2020 год, подготовленным облгосадминистрацией, указывалось, что здание Николаевской областной детско-юношеской спортивной школы «Областной шахматно-шашечный клуб» имени М.В. Шелеста, который находится на Набережной, отремонтирован на 93,1%.

При этом, спустя полгода в проекте решения о внесении изменений в бюджет, который планируется рассмотреть на сессии облсовета сегодня, 12 июня, говорится о 56,8% готовности объекта.

Указывается, что на завершение реконструкции объекта необходимо еще 9 миллионов 609 тысяч 590 гривен. Таким образом, общая стоимость реставрации, которая началась в 2016 году, уже составляет 23,6 миллионов гривен.

Напомним, ремонт шахматного клуба в Николаеве облсовет планировал начать еще в 2016 году. В бюджете Николаевской области на 2017 год предусматривалось 8 миллионов гривен на проведение капитального ремонта здания шахматной школы. Однако запланированные работы не были проведены, а выделенные в бюджете на эти цели деньги были перенаправлены на ремонт аэропорта «Николаев».

При этом сообщалось, что Николаевская облгосадминистрация намерена обратиться с предложением к Николаевскому горсовету принять в собственность города имущество областного шахматного клуба.

В декабре 2017 года глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко заявила, что сожалеет, что ее обещание отремонтировать областной шахматный клуб в прошлом году осталось невыполненным.

В апреле 2018 года НикВести сообщали о том, что заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам финансов Александр Кушнир уже второй год говорит о необходимости проведения капитального ремонта здания шахматного клуба. В то же время Виктория Москаленко заявила, что городской совет обязан предоставить финансирование для ремонта областного шахматного клуба.

В итоге, ремонт здания клуба начался в сентябре 2018 года и ведется по сегодняшний день. На ремонт было выделено 12 миллионов 742 тысячи гривен. При этом, в 2019 году денег на реконструкцию шахматного клуба в бюджете области не предусмотрели.

В сентябре 2019 года в Николаевской ОГА заявляли о планах забрать 1 миллион 200 тысяч гривен, предназначенных на реставрацию здания шахматной школы в Николаеве, и направить их на строительство спортплощадки.

При этом, в проекте бюджета Николаевской области на 2020 год указано, что ремонт шахматно-шашечного клуба в Николаеве на 1 января следующего года составит 93,1%. Позже стало известно, что на завершение реконструкции здания клуба необходимо еще 10,2 миллиона гривен.