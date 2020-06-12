Члены бюджетной комиссии Николаевского облсовета отказались поддержать предложение коллеги Татьяны Демченко по созданию рабочей группы, которая должна разобраться в вопросе финансирования и причинах затянувшегося на 4 года ремонта шахматно-шашечного клуба в Николаеве.
Об этом она сказала в ходе заседания бюджетной комиссии облсовета сегодня, 12 июня, передают НикВести.
В ходе заседания Татьяна Демченко предложила перраспределить на нужды медецины деньги с ремонта шахматно-шашечного клуба, а также изучить, по какой причине его реконструкция идет 4 года.
— Я предлагаю создать рабочую группу и изучить куда пошли деньги? Деньги ушли. То говорили о готовности объекта на 90%, а теперь говорят, что он готов на 50%, — предложила Татьяна Демченко.
Однако, ее предложение поддержал только депутат Геннадий Рубский.
Отметим, вчера, 11 июня НикВести сообщали, что готовность ремонта шахматно-шашечного клуба в Николаеве за полгода снизилась с 93,1% до 56%.
Ранее, в проекте бюджета Николаевской области на 2020 год, подготовленным облгосадминистрацией, указывалось, что здание Николаевской областной детско-юношеской спортивной школы «Областной шахматно-шашечный клуб» имени М.В. Шелеста, который находится на Набережной, отремонтирован на 93,1%.
При этом, спустя полгода в проекте решения о внесении изменений в бюджет, который планируется рассмотреть на сессии облсовета сегодня, 12 июня, говорится о 56,8% готовности объекта.
Указывается, что на завершение реконструкции объекта необходимо еще 9 миллионов 609 тысяч 590 гривен. Таким образом, общая стоимость реставрации, которая началась в 2016 году, уже составляет 23,6 миллионов гривен.
Напомним, ремонт шахматного клуба в Николаеве облсовет планировал начать еще в 2016 году. В бюджете Николаевской области на 2017 год предусматривалось 8 миллионов гривен на проведение капитального ремонта здания шахматной школы. Однако запланированные работы не были проведены, а выделенные в бюджете на эти цели деньги были перенаправлены на ремонт аэропорта «Николаев».
При этом сообщалось, что Николаевская облгосадминистрация намерена обратиться с предложением к Николаевскому горсовету принять в собственность города имущество областного шахматного клуба.
В декабре 2017 года глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко заявила, что сожалеет, что ее обещание отремонтировать областной шахматный клуб в прошлом году осталось невыполненным.
В апреле 2018 года НикВести сообщали о том, что заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам финансов Александр Кушнир уже второй год говорит о необходимости проведения капитального ремонта здания шахматного клуба. В то же время Виктория Москаленко заявила, что городской совет обязан предоставить финансирование для ремонта областного шахматного клуба.
В итоге, ремонт здания клуба начался в сентябре 2018 года и ведется по сегодняшний день. На ремонт было выделено 12 миллионов 742 тысячи гривен. При этом, в 2019 году денег на реконструкцию шахматного клуба в бюджете области не предусмотрели.
В сентябре 2019 года в Николаевской ОГА заявляли о планах забрать 1 миллион 200 тысяч гривен, предназначенных на реставрацию здания шахматной школы в Николаеве, и направить их на строительство спортплощадки.
При этом, в проекте бюджета Николаевской области на 2020 год указано, что ремонт шахматно-шашечного клуба в Николаеве на 1 января следующего года составит 93,1%. Позже стало известно, что на завершение реконструкции здания клуба необходимо еще 10,2 миллиона гривен.
Члены бюджетной комиссии Николаевского облсовета отказались поддержать предложение коллеги Татьяны Демченко по созданию рабочей группы, которая должна разобраться в вопросе финансирования и причинах затянувшегося на 4 года ремонта шахматно-шашечного клуба в Николаеве.
Об этом она сказала в ходе заседания бюджетной комиссии облсовета сегодня, 12 июня, передают НикВести.
В ходе заседания Татьяна Демченко предложила перраспределить на нужды медецины деньги с ремонта шахматно-шашечного клуба, а также изучить, по какой причине его реконструкция идет 4 года.
— Я предлагаю создать рабочую группу и изучить куда пошли деньги? Деньги ушли. То говорили о готовности объекта на 90%, а теперь говорят, что он готов на 50%, — предложила Татьяна Демченко.
Однако, ее предложение поддержал только депутат Геннадий Рубский.
Отметим, вчера, 11 июня НикВести сообщали, что готовность ремонта шахматно-шашечного клуба в Николаеве за полгода снизилась с 93,1% до 56%.
Ранее, в проекте бюджета Николаевской области на 2020 год, подготовленным облгосадминистрацией, указывалось, что здание Николаевской областной детско-юношеской спортивной школы «Областной шахматно-шашечный клуб» имени М.В. Шелеста, который находится на Набережной, отремонтирован на 93,1%.
При этом, спустя полгода в проекте решения о внесении изменений в бюджет, который планируется рассмотреть на сессии облсовета сегодня, 12 июня, говорится о 56,8% готовности объекта.
Указывается, что на завершение реконструкции объекта необходимо еще 9 миллионов 609 тысяч 590 гривен. Таким образом, общая стоимость реставрации, которая началась в 2016 году, уже составляет 23,6 миллионов гривен.
Напомним, ремонт шахматного клуба в Николаеве облсовет планировал начать еще в 2016 году. В бюджете Николаевской области на 2017 год предусматривалось 8 миллионов гривен на проведение капитального ремонта здания шахматной школы. Однако запланированные работы не были проведены, а выделенные в бюджете на эти цели деньги были перенаправлены на ремонт аэропорта «Николаев».
При этом сообщалось, что Николаевская облгосадминистрация намерена обратиться с предложением к Николаевскому горсовету принять в собственность города имущество областного шахматного клуба.
В декабре 2017 года глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко заявила, что сожалеет, что ее обещание отремонтировать областной шахматный клуб в прошлом году осталось невыполненным.
В апреле 2018 года НикВести сообщали о том, что заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам финансов Александр Кушнир уже второй год говорит о необходимости проведения капитального ремонта здания шахматного клуба. В то же время Виктория Москаленко заявила, что городской совет обязан предоставить финансирование для ремонта областного шахматного клуба.
В итоге, ремонт здания клуба начался в сентябре 2018 года и ведется по сегодняшний день. На ремонт было выделено 12 миллионов 742 тысячи гривен. При этом, в 2019 году денег на реконструкцию шахматного клуба в бюджете области не предусмотрели.
В сентябре 2019 года в Николаевской ОГА заявляли о планах забрать 1 миллион 200 тысяч гривен, предназначенных на реставрацию здания шахматной школы в Николаеве, и направить их на строительство спортплощадки.
При этом, в проекте бюджета Николаевской области на 2020 год указано, что ремонт шахматно-шашечного клуба в Николаеве на 1 января следующего года составит 93,1%. Позже стало известно, что на завершение реконструкции здания клуба необходимо еще 10,2 миллиона гривен.