Тоннель под железнодорожным переездом в Корабельном районе Николаева будет построен за деньги, которые катарская компания QTerminals направит на обновление инфраструктуры города.

Об этом стало известно во время совещания в Николаевской облгосадминистрации при участии консультанта QTerminals и руководства госпредприятия «Стивидорная компания «Ольвия», написал мэр Николаева Александр Сенкевич в Facebook.

Городской голова напомнил, что речь идет о 80 миллионах гривен, которые QTerminals обязалась выделить на обновление инфраструктуры Николаева в рамках договора о концессии порта «Ольвия».

— К концу месяца «Ольвию» ожидает подписание концессии с катарской компанией QTerminals. Напомню, что одним из условий концессии является выделение средств компанией QTerminals в размере 80 миллионов гривен на обновление инфраструктуры города. Именно эти средства будут направлены на строительство тоннеля под железнодорожным переездом в Корабельном районе, — написал мэр.

Он также сообщил о том, что вскоре будет разработано технико-экономическое обоснование по строительству объездной дороги в Николаевский порт. После проект подадут на рассмотрение государственным органам власти, чтобы привлечь средства из госбюджет на его реализацию.

Напомним, победителем конкурса на концессию николаевского порта «Ольвия» стала компания из Катара — QTerminals. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что QTerminals инвестирует в инфраструктуру Николаева 80 миллионов гривен.

Также губернатор Николаевщины Александр Стадник сообщил, что QTerminals инвестирует в инфраструктуру Николаевской области 3,4 миллиарда гривен.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич надеется, что народные депутаты от Николаевской области помогут получить финансирование из госбюджета на строительство объездных дорог, чтобы разгрузить город от фур.

8 июля Александр Сенкевич представил Дорожную стратегию Николаева, которая включает в себя строительство объездных дорог и ремонт существующих путей для того, чтобы свести к минимуму проезд фур по городу.

Сегодня, 9 июля, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что за нерешенную ситуацию с отстойником для фур в Николаеве ответственность несет мэр Александр Сенкевич.

Стоит отметить, что еще в декабре 2017 года депутаты городского совета в ходе сессии поддержали передачу Администрации морских портов Украины 35 гектаров земли по улице Херсонское шоссе, 112 под строительство там отстойника для крупногабаритного транспорта, однако на сегодняшний день в Николаеве такого отстойника нет.

Напомним, вечером 5 июля, в Николаеве фура перекрыла собой движение по Проспекту Героев Украины в микрорайоне Соляные из-за чего на подъезде к городу образовалась пробка в 5 километров.

Также напомним, вечером, 3 июля, в Ингульском районе Николаева люди заблокировали проезд большегрузного транспорта в порт. Акция началась в 21:00. Жители Железнодорожной и Космонавтов требуют решить многолетнюю проблему с фурами, которые везут в порт зерно, через их улицы. Люди жалуются на выхлопные газы, пыль, разбитую дорогу.

Ранее сообщалось, что в Николаеве фуры, которые везут зерно в порты, скапливаются в длинные очереди на улицах в Ингульском районе и блокируют работу железнодорожного переезда.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что готов перекрывать дороги вместе с горожанами, чтобы Администрация портов Украины обратила внимание на проблему фур на улицах города и отсутствие накопителей для их отстоя.

Из-за отсутствия отстойников, фуры для разгрузки ожидают своей очереди, в частности, на обочинах Баштанского и Херсонского шоссе. Подобный транспортный коллапс возникает в Николаеве ежегодно с началом сезона сбора урожая зерновых.

Зачастую, такие фуры нарушают весовые ограничения, а потому разрушают дороги области и Николаева, а также негативно влияют на окружающую среду и несут опасность для горожан.

Напомним, на въездах в Николаев со стороны Херсона и Баштанки скапливаются километровые очереди из грузовых автомобилей, которые, груженные зерновыми, направляются в порты.

Николаев из-за большого количества грузовиков является одним из лидеров по количеству выбросов формальдегида. По данным областного центра гидрометеорологии вредных веществ в воздухе в несколько раз превышает допустимые нормы. Речь идет о повышенном содержании в воздухе таких веществ, как диоксид азота, фтороводород и формальдегид. В частности, содержание формальдегида в воздухе в некоторых местах в 10 раз превышает граничную допустимую норму. Формальдегид – это бесцветный токсичный газ с острым запахом.

Напомним, Николаев попал на 9-ю строчку рейтинга городов Украины с самым загрязненным воздухом после Мариуполя, Каменского, Днепра, Одессы, Словянска, Лисичанска, Луцка и Киева.

Проблему с созданием логистического центра для накопления и отстаивания большегрузного транспорта пытаются решить в Николаеве с 2016 года. Так, в мае 2016 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал строительство отстойника для большегрузного транспорта перед въездом в город.

В декабре 2017 года депутаты городского совета в ходе сессии поддержали передачу Администрации морских портов Украины 35 гектаров земли по улице Херсонское шоссе, 112, где мэрия Николаева планирует строительство городского кладбища. Однако в итоге это решение было ветировано Татьяной Казаковой и вопрос так и не был решен.

Еще одной нерешенной проблемой большегрузного транспорта в Николаеве является отсутствие весовых комплексов и надлежащего контроля за перегрузами.

В частности неоднократно фиксировались случаи, когда водители перегруженных фур объезжали места габаритно-весовых комплексов полями. Фиксировались также случаи разрушения неизвестными площадки, которую подготавливали для размещения пункта габаритно-весового комплекса.

Помимо этого в апреле 2018 года полиция задержала сотрудников «Николаевского облавтодора» и Укртрансбезопасности в Николаевской области, которые систематически получали взятки за беспрепятственное прохождение габаритно-весового контроля.

Еще одной проблемой габаритно-весовых комплексов в Николаевской области является их небольшое количество. В частности в ходе своего визита президент Украины Владимир Зеленский поручил прикомандировать сотрудников Укртрансбезопасности в Николаевскую область.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что городские власти не вправе запретить въезд в Николаев большегрузному транспорту, который разрушает городскую инфраструктуру. Чтобы решить проблему с фурами и разгрузить от них дороги Николаева, глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс предложил построить за счет инвестора современный терминал накопления большегрузного транспорта.