По информации Национального банка Украины, в 2020 году объем поступлений наличных денег в кассы банков составил 2,12 миллиардов гривен, что на 7,2% меньше, чем в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

В Нацбанке также отметили, что 2,25 миллиардов гривен - объем выдачи наличных из касс банков - на 2,2% меньше, чем в 2019 году. В топ-3 кассовых операций по выдаче наличных попали: по операциям клиентов с использованием платежных карт - 75,1%; для подкрепления операторов почтовой связи - 5,9%; для приобретения иностранной валюты у клиентов - 6,3%.

При этом, крупнейшими источниками поступлений наличных в банки стали: операции клиентов с использованием платежных карточек - 34,7%; торговая выручка - 34,7%; выручка от всех видов услуг - 9,6%; поступления от продажи иностранной валюты - 5,5%.

Напомним, Национальный банк Украины оценил падение валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2020 году в 4,4% и сохранил прогноз его роста на 4,2% в 2021 году.