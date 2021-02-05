Компания Firefly Aerospace украинского бизнесмена Максима Полякова поможет NASA в высадке людей на Луну в 2023 году — агентство предоставило 93,3 миллиона долларов финансирования.
Об этом говорится в сообщении NASA.
Доставка полезного груза, которую будет осуществлять Firefly Aerospace будет исследовать различные условия и ресурсы Лунной поверхности, что поможет подготовиться к миссии человека на Луну.
Инициатива является ключевой частью программы NASA Артемида. Firefly Aerospace будет отвечать за полный цикл доставки груза, в частности интеграцию полезного груза, запуск с Земли, посадку на Луну и операции в рамках миссии.
Для программы будут использовать посадочный аппарат компании Blue Ghost.
— Полезные грузы, которые мы посылаем в рамках этой доставки, будут охватывать различные сферы от исследования лунного грунта и испытания технологии отбора образцов, до предоставления нам информации о тепловых свойствах Луны и магнитном поле, — сказал Крис Калберт, менеджер инициативы CLPS в Космическом центре Джонсона NASA в Хьюстоне.
Cedar Park, где разрабатывался посадочный аппарат Blue Ghost, также станет операционным центром компании для миссии доставки 2023 года.
Firefly Aerospace (ранее — Firefly Space Systems) — частное аэрокосмическое предприятие, со штаб-квартирой в Остине (Техас, США), которое разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска грузов в космос. В 2017 году компанию купил украинский предприниматель Максим Поляков, он перезапустил ее под новым названием Firefly Aerospace.
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Компания Firefly Aerospace украинского бизнесмена Максима Полякова поможет NASA в высадке людей на Луну в 2023 году — агентство предоставило 93,3 миллиона долларов финансирования.
Об этом говорится в сообщении NASA.
Доставка полезного груза, которую будет осуществлять Firefly Aerospace будет исследовать различные условия и ресурсы Лунной поверхности, что поможет подготовиться к миссии человека на Луну.
Инициатива является ключевой частью программы NASA Артемида. Firefly Aerospace будет отвечать за полный цикл доставки груза, в частности интеграцию полезного груза, запуск с Земли, посадку на Луну и операции в рамках миссии.
Для программы будут использовать посадочный аппарат компании Blue Ghost.
— Полезные грузы, которые мы посылаем в рамках этой доставки, будут охватывать различные сферы от исследования лунного грунта и испытания технологии отбора образцов, до предоставления нам информации о тепловых свойствах Луны и магнитном поле, — сказал Крис Калберт, менеджер инициативы CLPS в Космическом центре Джонсона NASA в Хьюстоне.
Cedar Park, где разрабатывался посадочный аппарат Blue Ghost, также станет операционным центром компании для миссии доставки 2023 года.
Firefly Aerospace (ранее — Firefly Space Systems) — частное аэрокосмическое предприятие, со штаб-квартирой в Остине (Техас, США), которое разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска грузов в космос. В 2017 году компанию купил украинский предприниматель Максим Поляков, он перезапустил ее под новым названием Firefly Aerospace.
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