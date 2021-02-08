Николаевская региональная государственная лаборатория Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей закупит аппарат для проведения ПЦР тестов за 930 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, лаборатория объявила тендер по покупке системы для проведения полимеразной цепной реакции с регистрацией в режиме реального времени и мини центрифуга для ПЦР на сумму в 930 гривен.

Предполагается, что за эту сумму подрядчик до конца 2021 года должен будет предоставить систему для проведения ПЦР тестов в реальном времени, которая будет сочетать в себе термоциклер, усовершенствованную оптическую систему с индивидуальным светодиодным источником возбуждения и программное обеспечение для аналитической обработки данных. Программное обеспечение должно быть оснащено функцией экспорта исходных данных в соответствующие форматы, такие как Excel, Images, Word, и позволять просматривать результаты в общих программах. Система должна позволять проводить широкий спектр геномных методик, таких как количественный, качественный анализ ПЦР, SNP-генотипирования, выявлять инсерции, проводить детекцию и генотипирование с помощью анализа кривых плавления с высоким разрешением. Помимо этого подрядчик должен будет предоставить две центрифуги, необходимые для проведения тестов.

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который должен состоятся 25 февраля 2021 года.

Напомним, Николаевская городская больница №5 закупила кислорода на 2,1 миллиона гривен.