На территории военного полигона «Широкий Лан» планируют построить стадион за 13 миллионов 690 тысяч гривен.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro. Аукцион запланирован на сегодня, 5 мая.
Заказчиком является воинская часть А1890, которая находится в селе Михайловка Николаевского района - там расположен военный городок «Широкий лан».
Планируется построить площадку размерами 129,3 х 68,9 метров и площадью 8,9 тысяч м2. Там предусматривается установка ворот для футбола и трибуны на 50 мест, а также гимнастического комплекса для военнослужащих и обустройство покрытия из искусственной травы и ФЕМ плиты.
Предполагается, что строительство объекта займет 5 месяцев. Гарантийный срок пользования - 10 лет с момента введения в эксплуатацию.
Ранее сообщалось, что в суд направлен обвинительный акт в отношении бывших чиновников Вооруженных сил Украины и двух представителей частного предприятия о растрате больше 37 миллионов гривен при строительстве военного полигона «Широкий лан».
|
Свобода слова на Миколаївщині: поліція не фіксувала порушень прав журналістів з початку рокуКатерина Середа
|
Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
На территории военного полигона «Широкий Лан» планируют построить стадион за 13 миллионов 690 тысяч гривен.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro. Аукцион запланирован на сегодня, 5 мая.
Заказчиком является воинская часть А1890, которая находится в селе Михайловка Николаевского района - там расположен военный городок «Широкий лан».
Планируется построить площадку размерами 129,3 х 68,9 метров и площадью 8,9 тысяч м2. Там предусматривается установка ворот для футбола и трибуны на 50 мест, а также гимнастического комплекса для военнослужащих и обустройство покрытия из искусственной травы и ФЕМ плиты.
Предполагается, что строительство объекта займет 5 месяцев. Гарантийный срок пользования - 10 лет с момента введения в эксплуатацию.
Ранее сообщалось, что в суд направлен обвинительный акт в отношении бывших чиновников Вооруженных сил Украины и двух представителей частного предприятия о растрате больше 37 миллионов гривен при строительстве военного полигона «Широкий лан».