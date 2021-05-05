На территории военного полигона «Широкий Лан» планируют построить стадион за 13 миллионов 690 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro. Аукцион запланирован на сегодня, 5 мая.

Заказчиком является воинская часть А1890, которая находится в селе Михайловка Николаевского района - там расположен военный городок «Широкий лан».

Планируется построить площадку размерами 129,3 х 68,9 метров и площадью 8,9 тысяч м2. Там предусматривается установка ворот для футбола и трибуны на 50 мест, а также гимнастического комплекса для военнослужащих и обустройство покрытия из искусственной травы и ФЕМ плиты.

Предполагается, что строительство объекта займет 5 месяцев. Гарантийный срок пользования - 10 лет с момента введения в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что в суд направлен обвинительный акт в отношении бывших чиновников Вооруженных сил Украины и двух представителей частного предприятия о растрате больше 37 миллионов гривен при строительстве военного полигона «Широкий лан».