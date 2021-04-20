В суд направлен обвинительный акт в отношении бывших чиновников Вооруженных сил Украины и двух представителей частного предприятия о растрате больше 37 млн гривен при строительстве военного полигона «Широкий лан».

Об этом сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

— В ходе досудебного расследования установлено, что в 2017-2018 годах начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины (дальше Главного КЭУ ВСУ), начальник Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ и начальник отдела технического надзора за строительством главного КЭУ ВСУ в сговоре с директором и бенефициарным владельцем частного общества, организовали прием работ и услуг по обустройству полевого лагеря «Широкий лан» в селе Ульяновка Николаевской области. Несмотря на то, что работы по обустройству полевого лагеря фактически не были выполнены, должностные лица ВСУ все же «помогли» в пересчете на счета компании средств, — сказано в сообщении.

В САП отмечают, что государству был нанесен ущерб на сумму свыше 37 млн гривен, что подтверждается заключением Государственной аудиторской службы и проведенными по делу экспертизами.

— Действия бывших служащих Вооруженных сил Украины и представителей частного общества квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. На сегодня досудебное расследование по делу закончено. Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу, — сообщили в САП.

Напомним, 9 марта, в открытый военный городок на полигоне «Широкий лан» под Николаевом прибыли бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого Костя Гордиенко.