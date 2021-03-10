Во вторник, 9 марта, в недавно открытый военный городок на полигоне «Широкий лан» под Николаевом прибыли бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого Костя Гордиенко.

Об этом сообщается на странице ОМБр в Facebook.

Военные вспомнили, как размещались на полигоне в 2015 и 2016 году в палатках, когда там отсутствовали условия.

«Материально-техническая база полигона позволяет качественно, в условиях приближенных к реальным, отрабатывать боевые умения и навыки и слаженную работу экипажей, подразделений. Бытовые условия, которые были раньше, не соответствовали потребностям военнослужащих. Это напрямую связано с особенностями природных условий местности. Такая проблема неблагоприятно отражалась на уровне морально-психологического состояния коллектива и каждого отдельного военнослужащего», — отметили в бригаде.

Также в ОМБр добавили, что подразделение, бойцы которого большую часть времени проводят в отрыве от своих домов и семей, более склонны к эмоциональному выгоранию, поэтому, на восьмом году войны, как никогда раньше стал острым вопрос размещения таких подразделений во время учений.

«Это стало началом нового, качественного этапа интеграции стандартов НАТО в ВСУ. По этому случаю весь личный состав бригады выстроился на плацу и прошел торжественным маршем. Так начался новый этап в жизни нашего рожденного в боях военного подразделения», — говорится в сообщении.

Отметим, что лагерный городок создан по новым подходам, где предусмотрена автономная инфраструктура и учтен иностранный опыт, в частности, в государствах-членах НАТО.

Городок расчитан для одновременного проживания пяти тысяч военнослужащих, насчитывает 11 казарм, одна из которых, улучшенного типа — для женщин-военнослужащих. В новой столовой одновременно могут разместиться 2500 человек, которых обслуживает специально отобранный квалифицированный персонал. Также есть спортивные поля и уличные тренажеры.

Напомним, что в апреле 2019 года сообщалось, что под Николаевом подходит к завершению строительство крупнейшего в Украине стационарного лагеря на полигоне «Широкий лан». Однако работы так и не были завершены. В сентябре 2019 года Государственное бюро расследований Украины начало уголовное производство о возможной растрате 37 миллионов гривен при выполнении строительных работ на территории полигона «Широкий лан».

В начале ноября Национальное антикоррупционное бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой завершили расследование хищений средств при строительстве на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области.

В ноябре 2020 года городок посетил министр обороны Андрей Таран и сообщил, что объект практически готов ко вводу в эксплуатацию.