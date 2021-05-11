Национальный банк утвердил методологию стресс-тестирования банков на 2021 год. Первые проверки начнутся уже в этом месяце.

Об этом передает Юридическая практика.

В этом году под тестирование попадут 30 финансовых учреждений, на которые приходится 93% актива банковской системы.

Стресс-тестирование допускает развитие двух сценариев – базового и неблагоприятного. В частности, в первый год неблагоприятного макроэкономического сценария предполагается снижение ВВП на 2.2%..

Также стресс-тест предполагать реализацию кредитного и рыночного рисков:

кредитный риск будет оцениваться индивидуально по значительными займам крупным корпоративным должникам, а по остальным займам - на групповой основе. По неблагоприятному сценарию предполагается, что около 10-15% гривневых кредитов станут неработающими;

процентный риск в неблагоприятном сценарии реализуется из-за роста депозитных ставок и рыночных ставок доходности по государственным и муниципальными ценными бумагами.

валютный риск возникать в случае несбалансированности валютной позиции банков и из-за предположения о утраты ценности гривны.

По результатам стресс-тестирования для банков определят необходимый уровень достаточности капитала, что позволит обезопасить его от неплатежеспособности клиентов даже в кризисных условиях.

Напомним, Национальный банк Украины обнародовал информацию про объемы ипотечных кредитов, выданных населению на 2020 год.