Национальный банк Украины обнародовал информацию про объемы ипотечных кредитов, выданных населению на 2020 год.

Графики с данными закреплены на сайте Нацбанка.

Опросы банков по всей стране показывают, что объемы ипотечного кредитования выросли до 3,8 миллиардов гривен за 2020 год.

«В то же время в 2020 году около 38% ипотек заключены с фиксированной процентной ставкой (в 2019 году - более 70% новой ипотеки). В региональном разрезе наиболее ипотечных кредитов в 2020 году выдано в Киеве - 1,5 тысячи. Договоров на общую сумму 1 миллиард 400 миллионов гривен (37% от общей суммы). После Киева больше всего ипотечных договоров в 2020 году заключно в Киевской области - 646 договоров на общую сумму 605 миллионов гривен (16% от общей суммы), в Харьковской области - 617 договоров на общую сумму почти 296 миллионов гривен (8% от общей суммы) , во Львовской области - 345 договоров на общую сумму 240 миллионов гривен и в Днепропетровской области - 388 договоров на общую сумму 192 миллиона гривен», - говорится в сообщении Нацбанка.

Вырос за прошлый год и средний размер кредита на приобретение жилой площади. В 2019 году он составлял 516 тысяч гривен, в 2020 уже 663 тысячи. Средний размер ипотеки на покупку первичной недвижимости в 2020 году достиг 682 тысяч гривен, вторичной 660 тысячи гривен.

В прошлом году также снизилась процентная ставка по ипотеке. В декабре 2020 она была на уровне 17% для первичной недвижимости, для вторичного жилья – 14% ( в декабре 2019 ставки были 21,5% и 20,6% соответственно).

Напомним, возмещение по ипотеке под 7% станет доступным с 1 марта, в то же время правительство будет работать над возможностью ипотечного кредитования под 5% в 2021 году.