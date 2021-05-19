Порт «Ника-Тера», входящий в Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа, поставил медицинским учреждениям Николаева медоборудование и средства индивидуальной защиты.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Помощь оказана Николаевским городским больницам № 1, № 3, № 5, амбулатории № 6, Николаевскому роддому № 1, Центру первичной медико-санитарной помощи № 7 и областному центру лечения инфекционных болезней. Медикам передано: 23 кислородных концентратора, 3 бактерицидных передвижных облучателя, 2 ларингоскопа и более 26 тыс. средств индивидуальной защиты.

— Всего для медиков было закуплено оборудования, препаратов и средств индивидуальной защиты на сумму более 2 млн гривен. Эта помощь систематическая. Партнерство бизнеса с местными властями в борьбе с COVID-19 дало определенный результат — эпидемиологическая ситуация в области улучшается, — прокомментировал СEO порта Алим Агакишиев.

Алим Агакишиев

По его словам, позиция акционера предприятия не меняется — бизнес должен помогать регионам присутствия. Благодаря координации действий порта с местной властью и медиками, специалисты предприятия оперативно реагировали на все просьбы медучреждений.

— Помощь порта — это живой пример того, что такое настоящая социальная ответственность бизнеса. Бизнес не ждал пока медики попросят, а сам вышел с инициативой к медикам и городским властям. Такие подходы и ценности предпринимателей делают жизнь николаевцев безопаснее, а медицинские услуги — лучше и доступней, — отметил мэр Николаева Александр Сенкевич на церемонии награждения «Человек года. Горожанин года».

Вклад порта «Ника-Тера» в борьбу с пандемией COVID-19 был достойно оценен Николаевской Общегородской программой «Человек года. Горожанин года». Порт стал лауреатом спецпроекта «Благотворительность ради жизни» за помощь медучреждениям Николаева в период пандемии. В 2020 году порт выделил более 3 млн гривен на благотворительность, из которых большая часть (более 2 млн гривен) была направлена на поддержку медицины.

С момента вхождения в 2011 году порта «Ника-Тера» в бизнес Group DF предприятие системно реализует проекты КСО, направленные на благоустройство города, поддержку медицины, спорта, образования.

«Ника-Тера» остается одним из крупнейших налогоплательщиков Николаевской области. В 2020 году Предприятие уплатило 248,7 млн гривен налогов в бюджеты разных уровней, увеличив отчисления в местный бюджет на 8%.

Ранее сообщалось, что порт «Ника-Тера» установил рекорд скорости погрузки зерновых.