В Николаеве порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, начал прием кукурузы нового урожая, первые автомобили с этой культурой прибыли из Полтавской и Николаевской областей в квоту компании Louis Dreyfus.

Об этом сообщили в пресс-службе порта.

— На протяжении лета мы активно принимали различные виды зерновых урожая 2021 года. Теперь же настал сезон кукурузы, первые автомобильные партии которой мы приняли 9 сентября. Кукуруза является одной из основных культур среди зерновых грузов, обрабатываемых в порту. Ежегодно мы переваливаем более 1,5 миллионов тонн этой номенклатуры сельскохозяйственных грузов, — прокомментировал СЕО порта «Ника-Тера» Алим Агакишиев.

В мае текущего года порт «Ника-Тера» установил сразу два рекорда во время загрузки партии кукурузы на судно класса Panamax. При загрузке балкера у причалов порта была достигнута максимальная суточная норма перевалки в 38,712 тысяч тонн, а скорость рейдовой догрузки составила 20,170 тысяч тонн в сутки.

В 2020 году терминал принял 409 судов, перегрузив 7,380 млн тонн грузов. Структура грузооборота в 2020 году выглядела таким образом: зерновые, зернобобовые и масличные грузы составили более 5,55 миллионовтонн или 75 % от общего объёма, навалочные – 1,27 миллионов тонн (18%), наливные – 323 тысяч тонн (4 %), минеральные удобрения – 215 тысяч тонн (3%).

СПРАВКА

ООО «МСП НИКА-ТЕРА» (город Николаев, Украина) — современный высокомеханизированный морской порт, входящий в портовый бизнес Group DF.

В порт входят четыре специализированных комплекса (грузовых района): зерновой комплекс, комплекс по перевалке удобрений, комплекс по перевалке сыпучих грузов открытого хранения и комплекс по перевалке наливных грузов.



Порт расположен в Николаевской области вблизи Чёрного моря (на левом берегу Бугского лимана) и владеет 8 коммерческими причалами, длиной около 1900 п. м. Территория порта граничит с железнодорожной станцией «Жовтнева», что обеспечивает удобную логистику для контрагентов порта.



С осени 2011 года терминал входит в группу компаний Group DF, которая инвестировала в развитие порта более 1,5 миллиардов гривен. Инвестиции позволили предприятию существенно увеличить свои мощности: вместимость зернохранилищ с 40 до 300 тысяч тонн. В настоящее время объём хранилищ зерновых достигает до 515 тысяч тонн. Крупнейшими проектами стали строительство современного зернохранилища силосного типа, строительство собственного железнодорожного комплекса и открытие комплекса по перевалке наливных грузов.

Общая численность работников предприятия составляет более 1300 человек.

«Ника-Тера» является современным транспортнологистическим узлом, объединяющим в себе различные гидротехнические сооружения, грузоподъемные механизмы, инфраструктурные объекты, многообразные виды транспорта и железнодорожный комплекс, позволяющие конкурировать с крупнейшими портами страны.



Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в ряде стран Европы и Азии. В частности, Group DF – один из крупнейших на территории Восточной Европы инвесторов в газораспределительную, химическую, титановую и портовую отрасли. Группа также развивает бизнесы в сферах сельского хозяйства, медиа. Основатель и собственник Group DF – известный украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Напомним, что порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, установил собственный рекорд скорости погрузки зерновых грузов — за сутки на судно VICTORIA MAY было погружено 29 тысяч тонн продовольственной пшеницы.