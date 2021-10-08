Журналисты «Схем» обнародовали большое расследование государственного Укрэксимбанка, в помещении которого на днях напали на съемочную группу. Также журналисты показали вопросы, из-за которых у них забрали камеры и пытались удалить интервью.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

За несколько дней «Укрэксимбанк» и глава управления банка Евгения Мецгер стали известными на всю Украину после нападения на журналистов «Схем» во время интервью.

Теперь они обнародовали расследование, в котором расследователям удалось выяснить, что банк выдал $60 млн кредита фирмам бизнесмена, чья компания ведет деятельность на оккупированной части Донбасса, на которой действует при поддержке России группировка «ДНР», и платит налоги оккупационной власти.

Более того, в качестве гарантии возврата этих денег, под залог банк взял объект, ценность и надежность которого сомнительные - ведь за него годами шла борьба в нескольких юрисдикциях.

Журналисты объясняют, что это опасно тем, что в госбанках проблемные кредиты, как правило, ложатся финансовым бременем на государственный бюджет — а значит, на плечи налогоплательщиков.

Так вот, чтобы получить многомиллионный валютный кредит в «Укрэксимбанка», государственному финучреждению предложили залог — киевский торгово-развлекательный центр SkyMall. Этот актив известен тем, что вокруг него уже десятилетия идет борьба.

Также до сих пор продолжается уголовное производство, которое ведет Государственное бюро расследований в сопровождении Офиса генерального прокурора. Из-за этого на имущественный комплекс ТРЦ неоднократно накладывали арест.

Журналисты не уверены, можно ли считать такой залог надежным, и сможет ли государственный банк в случае необходимости продать ТРЦ и вернуть свои деньги?

В видео также фигурируют последние вопросы к Евгению Мецгеру перед нападением.

Напомним, на журналистов программы «Схемы» совершили нападение в государственном «Укрэксимбанке» во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Когда Евгению Мецгеру не понравился вопрос журналиста-расследователя, он приказал охране забрать камеры и изъять записи. Журналист смог записать все на аудио, а позже «Схемы» восстановили и обнародовали кадры нападения.

Ранее за отстранение Евгения Мецгера высказался советник президента Михаил Подоляк.

Также министр финансов Сергей Марченко заявил, что руководство государственного «Укрэксимбанка» должно было сделать все для того, чтобы не допустить даже теоретического конфликта с журналистами.

Лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия тоже осудил поведение главы «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера в отношении журналистов «Схем». Он считает, что руководитель госбанка должен уйти в отставку.

6 октября стало известно, что глава «Укрэксимбанка» Евгений Мецгер сложил с себя полномочия на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и служебного расследования банком.

Утром 7 октября Евгению Мецгеру вручили подозрение.