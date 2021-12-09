Фото ГО «Майбутнє Миколаєва»

ООО «Южный город» Ларисы Перцулы стало победителем торгов на разработку проектно-сметной документации реконструкции здания и набережной яхт-клуба. Общая сумма двух подрядов — 5,8 миллиона гривен.

Как пишут НикВести, об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Разработать проект реставрации здания яхт-клуба предприятие согласилось за 1 миллион 959 тысяч 400 гривен, территории набережной — 3 миллиона 904 тысячи гривен.

Отметим, что договор с фирмой еще не подписан — Департамент архитектуры, градостроительства, капитального строительства и сопровождения проектов развития Николаевской ОГА пока опубликовал сообщения о намерении заключить договор.

В обоих тендерах единственным конкурентом «Южного города» было ООО «Ласкардо», как и в торгах по разработке проекта реконструкции областной больницы, где фирма Ларисы Перцулы тоже одержала победу.

Как сообщалось, уставной капитал «Южного города» составляет 2 тысячи гривен. На сегодняшний день ее единственным учредителем является николаевский архитектор Лариса Перцула. Она же занимает должность директора.

На предприятии, кроме Ларисы Перцулы, работает на постоянной основе еще один человек — Евгений Перцула. При этом его оформили незадолго до объявления тендера. Еще 6 сотрудников фирма наняла по договорам гражданско-правового характера.

Согласно системе мониторинга закупок Clarity Project, наибольшими бюджетными заказчиками фирмы являются Департамент энергоэффективности, Управление капстроительства и Департамент ЖКХ Николаевского горсовета.

Отметим, что с Департаментом энергоэффективности «Южный город» подписал 8 контрактов общей суммой в 3,5 миллиона гривен — на разработку проектов термосанации и замены окон. В частности, предприятие проектировало капремонт в детсадах №№ 127, 144, 103, в школах №№ 48 и 4.

Отметим также, что ранее НикВести писали, что компания «Южный город», связанная с бывшим вице-мэром Николаева Романом Васюковым, выиграла два тендера на разработку проектно-сметной документации по реконструкции Флотского бульвара и Парка Победыв Николаеве на общую сумму почти 3,5 миллиона гривен. Тогда, несмотря на то, что компания «Южный город» дала самое высокое предложение по стоимости выполнения работ, тендерный комитет Департамента ЖКХ признал ее победителем торгов.

При этом, как и в этот раз, на фирме на постоянной основе работало всего несколько человек. В тендерной документации компания «Южный город» предоставила данные о двух сотрудниках: это директор Лариса Перцула и инженер-проектировщик Александр Новиков, который работает по трудовому договору.

Как сообщалось, в ОГА объявили тендеры на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию взрослой (за 19,7 миллиона гривен) и детской (11,3 миллиона) областных больниц. 29 сентября облсовет выделил на проекты по 2 миллиона гривен, еще 6 миллионов предусмотрены из госбюджета.

Глава облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что примерно 20 миллионов гривен, которых не хватает на оплату проектов реконструкции взрослой и детской областных больниц, ОГА будет просить у Николаевского облсовета. Если депутаты откажут — поддержку будут искать у нардепов.

После Департамент архитектуры и капстроительства Николаевской ОГА предложил заложить в бюджете области на 2022 год 13,7 миллиона гривен на разработкупроектно-сметной документации. Из них 11,3 миллиона — на проекты реконструкции областных детской и взрослой больниц.

Ранее губернатор Николаевщины Виталий Ким пообещал депутатам, что из госбюджета выделят деньги на реконструкцию 4-х объектов — областного яхт-клуба, спортивной базы «Спартак» и двух областных больниц.

Перед этим в ОГА заявили о том, что государство даст 1 миллиард 150 миллионов гривен на реконструкцию областной клинической и областной детской больниц.

Напомним также, что недавно выяснилось, что Николаевская облгосадминистрация потратила на установку гигантского флага деньги, выделенные областным и городским советом на реконструкцию сквера «Юных героев».