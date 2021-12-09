Департамент архитектуры и капстроительства Николаевской ОГА предложил заложить в бюджете области на 2022 год 13,7 миллиона гривен на разработку проектно-сметной документации.

Об этом рассказал директор департамента финансов ОГА Вадим Ищенко на заседании комиссии облсовета по вопросам образования, спорта и культуры в четверг, 9 декабря, пишут НикВести.

Замглавы областного совета Владимир Фроленко поинтересовался, сколько средств в проекте бюджета-2022 предлагают выделить на разработку проектов.

Вадим Ищенко ответил, что речь идет о сумме в 13,7 миллиона гривен, предусмотренных на оплату проектно-сметной документации по тендерам, объявленным в этом году.

В частности, 11,3 миллиона — на проекты реконструкции областных детской и взрослой больниц.

— 13,7 миллиона — проекты, которые начали в этом году. Это реконструкция КНП «Николаевская областная клиническая больница» — 5 миллиона гривен, реконструкция КНП «Николаевская областная детская клиническая больница» — 6,3 миллиона гривен, реконструкция Николаевского колледжа физической культуры — 1,1 миллиона, реконструкция здания яхт-клуба — 1,3 миллиона. Кроме того, 5,6 миллиона гривен предусмотрено на ремонт неонатального отделения в детской областной больнице (не проект, — прим.), — отметил Вадим Ищенко.

Примечательно, что ОГА просит из бюджета следующего года 1,3 миллиона на проекты реконструкциия яхт-клуба. Как ранее сообщалось, Департамент архитектуры и капстроительства Николаевской ОГА объявил торги на разработку проекта реконструкции набережной яхт-клуба за 4 миллиона гривен исторического здания за 2 миллиона гривен. 29 сентября Николаевский областной совет выделил 2 миллиона гривен на проект реконструкции набережной. Также 4 миллиона гривен (3,3 на набережную и 300 тысяч на здание) направил Кабинет Министров в рамках субвенции на соцэконом развитие. Таким образом, этой суммы (6 миллионов) должно быть достаточно, чтобы оплатить проекты.

Также сообщалось, в ОГА объявили тендеры на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию взрослой (за 19,7 миллиона гривен) и детской (11,3 миллиона) областных больниц. 29 сентября облсовет выделил на проекты по 2 миллиона гривен, еще 6 миллионов предусмотрены из госбюджета.

Отметим, что победителем торгов на разработку проектно-сметной документации реконструкции Николаевской областной больницы стало ООО «Южный город» Ларисы Перцулы, предложившее 19,2 миллиона гривен за свои услуги. Предприятие имеет всего два постоянных работника и 2 тысячи гривен уставного капитала.

Глава облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что примерно 20 миллионов гривен, которых не хватает на оплату проектов реконструкции взрослой и детской областных больниц, ОГА будет просить у Николаевского облсовета. Если депутаты откажут — поддержку будут искать у нардепов.

Ранее губернатор Николаевщины Виталий Ким пообещал депутатам, что из госбюджета выделят деньги на реконструкцию 4-х объектов — областного яхт-клуба, спортивной базы «Спартак» и двух областных больниц.

Перед этим в ОГА заявили о том, что государство даст 1 миллиард 150 миллионов гривен на реконструкцию областной клинической и областной детской больниц.

Напомним также, что недавно выяснилось, что Николаевская облгосадминистрация потратила на установку гигантского флага деньги, выделенные областным и городским советом на реконструкцию сквера «Юных героев».