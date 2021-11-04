Николаевская область получит из государственного бюджета 4 миллиона гривен на разработку проектно-сметной документации по реконструкции яхт-клуба.

Об этом свидетельствует распоряжение Кабинета Министров Украины №1337-р от 28 октября 2021 года, пишут НикВести.

В частности, эти средства будут распределены следующим образом: 3 миллиона 300 тысяч гривен направят на разработку проектно-сметной документации по реконструкции прибрежной зоны отдыха и ещё 700 тысяч гривен – на изготовление проекта реставрации здания яхт-клуба.

Напомним, что весной 2019 года мэр Николаева Александр Сенкевич раскритиковал областную государственную администрацию за состояние областных объектов, которые находятся на территории Николаева. Так, городской голова выразил надежду, что депутаты, которые пройдут в областной совет после выборов в октябре 2020 года, передадут в собственность города яхт-клуб и рассказывал о планах возродить николаевскую марину на территории яхт-клуба после его передачи в городскую собственность.

В то же время, на тот момент глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко заявлял, что яхт-клуб необходимо передать на баланс Николаева, поскольку «областная власть не будет его развивать».

В декабре 2020 года глава Николаевского областного совета Анна Замазеева выступила за передачу объектов областной коммунальной собственности местным общинам, в частности, николаевского яхт-клуба.

Однако, в сентябре 2021 года глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что из госбюджета выделят деньги на реконструкцию яхт-клуба, водно-спортивной базы «Спартак» и двух областных больниц. Спустя несколько дней областной совет со второй попытки внес изменения в бюджет на 2021 год, которые предполагают выделение 6 миллионов гривен на проекты реконструкции детской и взрослой больниц, а также набережной в яхт-клубе.

На сегодняшний день на территории яхт-клуба предприниматели устанавливают архитектурные сооружения – арт-объект в виде женского силуэта, посвященная советским мультипликационным героям скульптура «Крокодил Гена и Чебурашка», а также реконструировали фонтан с лягушками, который находится возле ресторана «Карабас».

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким выразил мнение, что реконструкция областного яхт-клуба должна подчеркивать его историю, а размещение каких-либо скульптур или объектов на арендованной земле должно происходить не в соответствии с личным вкусом предпринимателя, а по согласованию с властью. В то же время он рассказал, что ожидает финансирования из госбюджета, чтобы воплотить в жизнь масштабный проект реконструкции яхт-клуба, в ходе которого в нем снесут самовольно поставленные скульптуры и объекты.