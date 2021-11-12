В Николаевской облгосадминистрации объявили тендер на разработку проектно-сметной документации для реконструкции набережной и здания яхт-клуба.

11 ноября Департамент архитектуры, градостроительства, капитального строительства и сопровождения проектов развития Николаевской ОГА объявил торги на разработку проекта реконструкции набережной яхт-клуба за 4 миллиона гривен и исторического здания за 2 миллиона гривен, свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Проект реставрации здания должен предусматривать:

ремонт здания с восстановлением фасадов, комплексным благоустройством, возвращением функции клубного заведения для яхтсменов;

парадную зону для проведения тематических мероприятий на первом этаже, которая включает вестибюль, гардероб, холл, связанные с открытой площадкой перед главным фасадом;

музей парусного спорта в помещении бывших эллингов;

обновление входов на 2 этаж здания со стороны дворового фасада;

административные помещения, конференц- и выставочный зал на 2 этаже.

Ориентировочная площадь застройки — 10 тысяч 442 м2, площадь благоустройства — 3 тысячи 560 м2.

Реконструкцию набережной и территории яхт-клуба планируют разбить на 3 очереди:

I — строительство детско-юношеской спортшколы на 160 воспитанников;

II — реконструкция главных аллей зоны отдых, строительство лестниц в районе спортшколы, строительство спортплощадок, раздевалок, туалетов, освещения, видеонаблюдение, автополив.

III — обустройство набережной со смотровой площадкой, пляжной зоны отдыха, открытой сцены, реконструкция лестниц, причальных сооружений.

Областная ДЮСШ парусного спорта должна включать учебный корпус (2 этажа, 1300 м2), эллинги для больших лодок (2 этажа) и маленьких (1 этаж).

Начало аукциона запланировано на 30 ноября. Победители должны будут сдать проекты до 30 марта 2022 года.

Отметим, что 29 сентября Николаевский областной совет выделил 2 миллиона гривен на проект реконструкции набережной. Также 4 миллиона гривен (3,3 на набережную и 300 тысяч на здание) направил Кабинет Министров в рамках субвенции на соцэконом развитие.

Напомним, что весной 2019 года мэр Николаева Александр Сенкевич раскритиковал областную государственную администрацию за состояние областных объектов, которые находятся на территории Николаева. Так, городской голова выразил надежду, что депутаты, которые пройдут в областной совет после выборов в октябре 2020 года, передадут в собственность города яхт-клуб и рассказывал о планах возродить николаевскую марину на территории яхт-клуба после его передачи в городскую собственность.

В то же время, на тот момент глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко заявлял, что яхт-клуб необходимо передать на баланс Николаева, поскольку «областная власть не будет его развивать».

В декабре 2020 года глава Николаевского областного совета Анна Замазеева выступила за передачу объектов областной коммунальной собственности местным общинам, в частности, николаевского яхт-клуба.

Однако, в сентябре 2021 года глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что из госбюджета выделят деньги на реконструкцию яхт-клуба, водно-спортивной базы «Спартак» и двух областных больниц. Спустя несколько дней областной совет со второй попытки внес изменения в бюджет на 2021 год, которые предполагают выделение 6 миллионов гривен на проекты реконструкции детской и взрослой больниц, а также набережной в яхт-клубе.

На сегодняшний день на территории яхт-клуба предприниматели устанавливают архитектурные сооружения – арт-объект в виде женского силуэта, посвященная советским мультипликационным героям скульптура «Крокодил Гена и Чебурашка», а также реконструировали фонтан с лягушками, который находится возле ресторана «Карабас».

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким выразил мнение, что реконструкция областного яхт-клуба должна подчеркивать его историю, а размещение каких-либо скульптур или объектов на арендованной земле должно происходить не в соответствии с личным вкусом предпринимателя, а по согласованию с властью. В то же время он рассказал, что ожидает финансирования из госбюджета, чтобы воплотить в жизнь масштабный проект реконструкции яхт-клуба, в ходе которого в нем снесут самовольно поставленные скульптуры и объекты.