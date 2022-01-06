Власти Казахстана приостановили работу всех банковских учреждений и временно ограничили доступ к интернету.

Об этом сообщает Интерфакс в четверг, 6 января.

— Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана, принимая во внимание проведение контртеррористических операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе интернета, а также для защиты здоровья и жизни работников финансовых организаций и потребителей финансовых услуг, сообщает о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций, — заявил официальный представитель Национального банка республики Олжас Рамазанов.

В свою очерель издание Sputnik Казахстан обнародовалао фотографии большой очереди у отделения Халык банка в Нур-Султане.

— Люди массово снимают там деньги, поскольку другие банки закрыты. Второй день из-за отсутствия интернета в магазинах нет безналичного расчета, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев смещен действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым с поста главы Совета Безопасности. Назарбаев находился у руля страны с обретения независимости, получив титул «елбасы», что означает отец нации. Объявление о том, что экс-президент Нурсултан Назарбаев оставляет пост председателя Совета Безопасности привело к неожиданным результатам — в одном из городов протестующие снесли памятник ему с постамента.

По последним данным, в Казахстане полностью выключили интернет и телевещание, не работает мобильная связь.

За несколько часов протестующие успели штурмом взять городскую администрацию бывшей столицы Алматы и устроить заварушку с силовиками, ранив больше 20 человек.

Напомним, пресса Казахстана сообщает, что на сторону протестующих переходят отдельные подразделения правоохранителей.

По состоянию на утро, 5 декабря, власти Казахстана настаивали что вернули контроль над улицами центральных городов, а полиция задержала более двух сотен протестующих. В стране также отправили в отставку правительство.

Как отмечалось, газовые протесты в Казахстане переросли в столкновения с полицией. Волнения вспыхнули вследствие стремительного подорожания сжиженного газа. Силовики начали применять против людей слезоточивый газ и шумовые гранаты