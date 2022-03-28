Цены на нефть упали больше чем на 3 доллара в понедельник, 28 марта. Опасения по поводу более слабого спроса на топливо в Китае усилились после того, как его финансовый центр в Шанхае объявил двухэтапную изоляцию, чтобы сдержать всплеск инфекций COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Рынок начал еще одну неделю неопределенности, с одной стороны, из-за продолжающейся войны Россией с Украиной и расширения ограничений, связанных с COVID, в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали 2,6% до 117,56 долларов. Фьючерсы на американскую нефть WTI подешевели на 2,9% до 110,62 долларов.

Оба эталонных контракта выросли на 1,4% в пятницу, зафиксировав свой первый недельный рост за три недели, при этом цена на нефть марки Brent выросла более чем на 11,5%, а цена на нефть марки WTI выросла на 8,8%.

— Блокировка в Шанхае спровоцировала новую распродажу со стороны разочарованных инвесторов, поскольку они ожидали, что такой блокировки удастся избежать, — сказал Казухико Сайто, главный аналитик Fujitomi Securities Co Ltd.

Финансовый центр Китая в Шанхае в понедельник запустил запланированную двухэтапную блокировку города с населением 26 миллионов человек, закрыв мосты и туннели и ограничив движение по шоссе в попытке сдержать рост местных случаев заболевания COVID-19.

Аналитики по-разному оценивают, насколько сильно экспорт российской нефти может пострадать от экономических санкций, введенных против Москвы Соединенными Штатами и их союзниками после вторжения России в Украину. Некоторые считают, что от миллиона до трех миллионов баррелей в день российской нефти может не попасть на рынок.

Россия экспортирует от 4 до 5 миллионов баррелей сырой нефти каждый день, что делает ее вторым по величине экспортером в мире после Саудовской Аравии.

ОПЕК+ до сих пор сопротивлялась призывам основных стран-потребителей увеличить добычу. Группа увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки каждый месяц с августа, чтобы компенсировать сокращения, сделанные, когда пандемия COVID-19 ударила по спросу.

— Цены на нефть, скорее всего, какое-то время будут оставаться выше 100 долларов за баррель, поскольку глобальное предложение будет только сокращаться, поскольку поставки из России сокращаются, а в Соединенных Штатах начинается автомобильный сезон, — сказал Тецу Эмори, генеральный директор Emori Fund Management Inc.

Мировые запасы находятся на самом низком уровне с 2014 года.

По словам источника, чтобы облегчить дефицит предложения, Соединенные Штаты рассматривают возможность еще одного выпуска нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR), который может быть больше, чем продажа 30 миллионов баррелей в начале этого месяца.

Американские бурильщики добавляли нефтяные вышки 19-й месяц подряд, но самыми медленными темпами с 2020 года, несмотря на то, что правительство призывало производителей увеличить добычу.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.