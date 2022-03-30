Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким обратился у украинским и иностранным компаниям с просьбой покупать товары у николаевских производителей.
Об этом он сказал на пресс-конференции в среду, 30 марта, пишут НикВести.
Он отметил, что экономическая ситуация в регионе сейчас катастрофическая. Связанно это с нарушением логистической цепочки из-за атак российских войск на Николаев и область, а также блокировки Черного моря.
— Предприниматели помогают армии со своих запасов, выплачивая при этом зарплату сотрудникам. Есть только несколько работающих предприятий, но их производственно-логистические цепочки также нарушены. Я хотел бы призвал иностранные компании, а также соседние — одесские, винницкие, хмельницкие, покупать что-то у николаевских, тогда экономика заработает. Иначе очень трудно, честно говоря. Даже сетевые предприятия пытаются вывезти свою продукцию и активы за границы рискованной территории. Так мыслит каждый предприниматель. Я прошу рисковать и покупать николаевское. У нас есть план, мы сейчас обсуждаем его с Мининфраструктуры и Минэкономики. Самая большая проблема в том, что у нас перекрыто Черное море, а оно давало 80% дохода, поскольку мы экспортировали масло и зерно через порты. Теперь нам нужно перестроить логистику на железнодорожный, автомобильный и водный транспорт, - заявил Виталий Ким.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. Его на месте не было — он проспал. Известно уже о 14 погибших и 34 пострадавших, спасательные работы продолжаются.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким обратился у украинским и иностранным компаниям с просьбой покупать товары у николаевских производителей.
Об этом он сказал на пресс-конференции в среду, 30 марта, пишут НикВести.
Он отметил, что экономическая ситуация в регионе сейчас катастрофическая. Связанно это с нарушением логистической цепочки из-за атак российских войск на Николаев и область, а также блокировки Черного моря.
— Предприниматели помогают армии со своих запасов, выплачивая при этом зарплату сотрудникам. Есть только несколько работающих предприятий, но их производственно-логистические цепочки также нарушены. Я хотел бы призвал иностранные компании, а также соседние — одесские, винницкие, хмельницкие, покупать что-то у николаевских, тогда экономика заработает. Иначе очень трудно, честно говоря. Даже сетевые предприятия пытаются вывезти свою продукцию и активы за границы рискованной территории. Так мыслит каждый предприниматель. Я прошу рисковать и покупать николаевское. У нас есть план, мы сейчас обсуждаем его с Мининфраструктуры и Минэкономики. Самая большая проблема в том, что у нас перекрыто Черное море, а оно давало 80% дохода, поскольку мы экспортировали масло и зерно через порты. Теперь нам нужно перестроить логистику на железнодорожный, автомобильный и водный транспорт, - заявил Виталий Ким.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. Его на месте не было — он проспал. Известно уже о 14 погибших и 34 пострадавших, спасательные работы продолжаются.