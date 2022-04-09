В связи с войной России против Украины многие николаевцы не могут оплатить коммунальные услуги.

Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич в интервью телеканалу «НИС-ТВ».

Он отметил, что вчера говорил с представителями николаевских КП, которые рассказали, что уровень оплаты счетов составляет 12-16%.

— Уровень оплаты составляет 12-16%. К сожалению, у людей огромное количество проблем, которые надо решать, и они отдают приоритет им. Те, кто выехал, не думают: «Ой, у меня за электричество не заплачено». Поэтому, да, с этим есть проблемы, — сказал мэр.

Он добавил, что заправлять технику приходится за деньги бюджета. Также активно помогают владельцы АЗС.

— Фактически сегодня заправка (техники, - прим.) происходит за счет бюджетных денег и помощи предприятий. И надо отметить, что заправки «Авіас», «Glusco», «WOG», «OKKO», независимо от формы собственности и владельцев, сегодня очень сильно помогают городу и области, заправляя и армию, и николаевские коммунальные предприятия. Потому что понимают, ежедневный вывоз мусора порядка тонны топлива забирает. Даже может больше, — отметил он.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.