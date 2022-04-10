Правительство Канады направит в помощь Украине 1 миллиард канадских долларов. Это примерно 800 миллионов долларов США.

Это произойдет через специальный административный счет МВФ, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Вчера по просьбе нескольких стран-членов, в частности Канады, Международный валютный фонд принял создание специального административного счета для направления прямой финансовой помощи стран доноров на помощь Украине. Правительство Канады первым направит 1 миллиард канадских долларов через этот счет, – сказал Денис Шмыгаль.

Кабмин также одобрит проект соглашения о льготном финансировании от Канады в размере 500 миллионов канадских долларов, которые пойдут в украинский бюджет на первоочередные нужды армии и граждан.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.