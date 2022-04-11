Валовой внутренний продукт Украины по итогам 2022 года может упасть на 45,1% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом говорится в прогнозе Всемирного банка, пишет «Экономическая правда».

Отмечается, что прогноз составлен «в условиях предельной неопределенности».

Более точная степень экономического спада будет зависеть от длительности и интенсивности войны, проводимой Россией.

Аналитики ожидают медленного восстановления украинской экономики. По их оценке, в 2023 году ВВП страны вырастет на 2,1%, в 2024 году — на 5,8%.

Инфляция в 2022 году составит 15%, годом позднее — 19%, в 2024 году — 8,4%, следует из прогноза.

Война и вызванное ей перемещение лиц способны существенно отразиться на показателях бедности в Украине, подчеркивают эксперты. Доля населения страны, живущего за чертой бедности (для стран с сопоставимыми доходами этот порог составляет 5,5 доллара в день), грозит резко возрасти — с 1,8% до 19,8%.

В то же время ВВП России по итогам года может сократиться на 11,2%, считают аналитики. Причиной тому они называют существенные последствия введенных в отношении РФ санкций, в частности, сокращение внутреннего спроса.

По оценке Всемирного банка, годовая инфляция в России вырастет с 9% в 2021 году до 22% в 2022 году и останется значительно выше целевого показателя центрального банка.

Падения ВВП в текущем году аналитики ожидают и в Беларуси — на 6,5%. По мнению Всемирного банка, в 2023 году беларусская экономика вырастет на 1,5%, годом позднее — на 1,6%.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.