Компания Cersanit ограничила инвестиции для трех российских фабрик по производству сантехники. Теперь владелец планирует продать их иностранным инвесторам.

Об этом сообщает польское издание Business Insider со ссылкой на пресс-релиз компании.

Первоначально Cersanit ограничила 83 млн евро инвестиций в собственные заводы во Фряново, Кучино и Сызрани, где работает 1500 человек. Теперь владелец ведет переговоры о продаже фабрик с китайскими, турецкими и арабскими инвесторами.

— Продажа активов в России, в которой Cersanit присутствует с 1998 года, – это единственный категорический и окончательный шаг, который можно предпринять, чтобы не быть ошибочно обвиненным в какой-либо причастности к конфликту, — пишет президент компании Мариуш Соснеж.

Сейчас Cersanit продолжает обслуживать рынок страны-оккупанта и платить налоги. Ранее в польском правительстве было предложено ввести дополнительные налоги для компаний, которые продолжают работать в России.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.