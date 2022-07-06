Государственный ПриватБанк (Киев) с 6 июля установит рыночный курс валютообмена для безналичных сделок, сообщила пресс-служба банка во вторник вечером.

Согласно сообщению, прежде всего рыночный курс будет установлен для конвертации по картам, в частности для снятия наличных и переводов в гривне в Украине с валютных карт, а также для всех видов операций за рубежом в валюте с использованием гривневых карт.

«Банк устанавливает единые курсы обмена валют для оплат картами и купли-продажи наличной валюты в своих отделениях исходя из рыночной ситуации, нормативных документов регулятора, поддержания целостности рынка и исходя из интересов его клиентов», - говорится в сообщении.

Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 апреля 2022 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал в рейтинге 1-е место (592,38 млрд грн) среди 69 действовавших в стране банков.