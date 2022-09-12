Семьям николаевцев, погибших в результате ракетных обстрелов города, из городского бюджета будет выделено 20 тысяч гривен за одного погибшего.

Соответствующие изменения в решение от 13.05.2020 №366 «Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи гражданам города Николаева» внес исполнительный комитет Николаевского городского совета 22 августа.

Для получения помощи нужно обратиться в управление социальной защиты населения.

Контроль за исполнением решения возложен на заместителя городского головы Анатолия Петрова.

Напомним, вчера ночью ракетами наземного базирования «Оникс» из берегового ракетного комплекса «Бастион» из временно оккупированного Крыма были нанесены удары по Вознесенскому и Николаевскому районам. Одна из ракет попала в пятиэтажное здание в Николаеве, повреждения получили и несколько окрестных жилых домов. Пострадали 9 гражданских лиц, 3 из них госпитализированы.