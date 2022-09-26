В Славянске Донецкой области был продан памятник российскому революционеру Владимиру Ленину.
Об этом сообщил глава городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.
– Ленин, гуд бай! Свершилось! Памятник вождю мирового пролетариата, длительно пылявшийся на коммунальном АТП, продан за 747 тыс. 446 грн. Средства пойдут на выплату пособия за разрушенное жилье, – написал Вадим Лях.
Напомним, в Днепропетровской области бронзовую достопримечательность Ленину продали как металлолом из-за долгов.
В Славянске Донецкой области был продан памятник российскому революционеру Владимиру Ленину.
Об этом сообщил глава городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.
– Ленин, гуд бай! Свершилось! Памятник вождю мирового пролетариата, длительно пылявшийся на коммунальном АТП, продан за 747 тыс. 446 грн. Средства пойдут на выплату пособия за разрушенное жилье, – написал Вадим Лях.
Напомним, в Днепропетровской области бронзовую достопримечательность Ленину продали как металлолом из-за долгов.