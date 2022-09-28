Менее чем через два месяца из портов Одессы вышло 218 судов с агропродукцией. Это около 5 миллионов тонн экспорта.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства 27 сентября.

— Для мира это продовольственная безопасность, а для Украины — экспортные поступления, помощь нашему агросектору и экономике в целом, — отметил Глава Правительства.

Премьер-министр отметил, что на полях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН обсуждалась важность продления функционирования зернового коридора: «ООН и его Генеральный секретарь сыграли важную роль в этой договоренности, а потому с господином Гутеррешем мы обсуждали детали продолжения работы и.