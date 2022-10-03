Эксперты сайта-ревью Casinology постоянно ищут новые онлайн казино на территории Украины и делают на них профессиональные и честные обзоры. Эти обзоры помогают пользователям познакомиться с разными казино, не переходя на их официальный сайт.

Они смогут узнать всю информацию о бонусах и выигрышах. Кроме того, игроки могут почитать отзывы о казино на Casinology.

Новые онлайн казино с бонусами за регистрацию

Эксперты сайта Casinology отобрали лучшие казино, которые предлагают бонусы за регистрацию. Рейтинг составлен на основе характеристик игровых автоматов, отзывов игроков и размеру бонусов:

F1 казино;

Jokerwin;

Vavada;

JvSpin;

First Casino.

F1 casino

В F1 casino бонус за регистрацию предоставляется после активации аккаунта. Сумма бонуса составляет 800 гривен, забрать которые можно только после заполнения всех данных в личном кабинете и активации учётной записи через почту. После выполнения всех этих условий, необходимо зайти в раздел бонусов и нажать кнопку Забрать.

Однако, на этом приветственные бонусы только начинаются. Игроки получают бонусы в виде фринспинов, промокодов и множителей. Чтобы увеличить бонус, эксперты Казинолоджи рекомендуют вносить максимальную сумму.

Джокер казино

Например, Joker casino 100 грн за регистрацию предлагает. Весь процесс регистрации на этом казино занимает около пяти минут. Помимо приветственного бонуса, здесь есть еженедельные кэшбеки, системы поощрения и множители на депозиты.

Чтобы узнать условия бонуса, нужно перейти в раздел Миссии, где описаны условия задания, которые следует выполнить. После их выполнения пользователи получают награду. Вдобавок, первый депозит тут умножается на 2.

Vavada casino

Vavada казино бонус за регистрацию выдаёт моментально. Он составляет 100% от суммы первого пополнения. Однако, чтобы вывести этот бонус нужно проставит его в 35-кратном размере (вейджер Х35). После регистрации игроки также получают 100 фриспинов по 20 гривен.

Для этого нужно лишь активировать данное предложение в разделе Бонусы. Эти фриспины нужно отыграть в течение двух неделей. Кроме того, для них предусмотрен вейджер Х20.

JvSpin

JvSpin бездепозитный бонус составляет 150 FS на определённые слоты. Помимо этого, предлагает приветственный бонус в размере 1500 евро. Для активации данного подарка нужно пополнить счёт минимум на 10 евро.

Это казино предлагает различные бонусы в виде денег и фриспинов на первые четыре депозита. Помимо этого, есть бонус на десятый депозит, 50%-ный бонус по понедельникам и подарки на день рождения. Если указать свой день рождения, то в праздничную дату можно получить персональный бонус, размер которого администрация решает индивидуально. Он зависит от активности игрока.

First Casino

First Casino бонус за регистрацию составляет несколько фриспинов на конкретных слотах. Все выигранные средства начисляются на бонусный баланс. Их позже нужно будет отыграть для вывода. Бонусы также предоставляются за достижение определённого статуса или на день рождения.

Если игрок внесёт первый депозит в размере до 500 грн, то он получит 111% и 111 фриспинов, а при депозите более 500 грн - 125% и 150 бесплатных вращений. FIrst Casino также предлагает ряд других уникальных бонусов.

Почему стоит играть на проверенных онлайн казино от Casinology

Игрокам рекомендуется играть только на проверенных онлайн казино, которые предлагаются сайтом Casinology. Так, они могут быть уверены, что их личная информация защищена, и все выигранные средства будут выведены без особых проблем.

Сайт также предлагает казино только с высокими бонусами за регистрацию, которые выдаются моментально после активации профиля.