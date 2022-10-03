По статистике министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, еще в мае количество вынужденных переселенцев превысило 8 миллионов. Люди, покидающие свои дома, выезжают в Киев, Днепр, Львов, Винницу, Полтаву. Чтобы устроиться на новом месте, прежде всего они ищут работу. Мы просмотрели объявления на популярном портале jobs.ua и публикуем список самых и менее оплачиваемых специальностей, а также несколько советов относительно того, как трудоустроиться сейчас.

Какая ситуация на столичном рынке труда

Даже во время войны количество предложений от работодателей в Киеве больше, чем в регионах. Специалисты посчитали: сегодня компании разыскивают более 7 тысяч специалистов. Это меньше, чем раньше, но столько же, сколько во Львове, Одессе и Днепре вместе взятых. Самые популярные объявления - работа разработчиком, официантом, охранником, оператором, автослесарем, кассиром, электриком, сантехником. В некоторых случаях устроиться на работу можно без опыта.

Средний уровень заработной платы заметно отличается в зависимости от специальности. К самым оплачиваемым относятся:

риелтор, около 45 тыс. Грн;

ИТ-специалист, 80 тыс. грн;

врач (хирург, стоматолог), 35–50 тыс. грн;

руководитель, менеджер высшего звена, 25-55 тыс. грн;

автомаляр, водитель, 35 тыс. грн.

Приведены цифры, конкретную информацию ищите в описании вакансий на сайте.

Меньше платят тем, кто работает:

уборщицами и горничными, 8–10 тыс. грн;

делопроизводителями, 11 тыс. грн;

операторами видеонаблюдения и охранниками, 10–13 тыс. грн;

продавцами-консультантами и кладовщиками, 13–15 тыс. грн;

грузчиками, 14 тыс. грн.

Если вас интересуют эти специальности, подробную информацию лучше просмотреть непосредственно на площадке, где опубликованы объявления, или позвоните по телефону работодателю.

Несколько советов по поиску работы в кризисное время

Прежде чем начать поиск работы, составьте план: запишите, какую должность вы хотите занять, и проверьте, есть ли у вас необходимые навыки и опыт. Мониторьте сайты, группы в социальных сетях и мессенджерах, а для ускорения процесса составьте резюме и разошлите его потенциальным работодателям. Если не знаете, как правильно написать о себе, не переживайте. Специализированные сайты предлагают заполнить готовую форму, придумывать ничего не нужно.

Если вас приглашают на собеседование, подготовьтесь к нему как следует. Запомните, как зовут человека, с которым вы будете общаться, продумайте ответы на потенциальные вопросы, будьте искренними. Обязательно спланируйте свое время так, чтобы приехать на встречу заранее.