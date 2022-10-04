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За прошедшую неделю отечественный бизнес получил от банков по правительственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» 1 млрд 229 млн грн. Таким образом, всего с начала реализации программы (февраль 2020 года) украинские предприятия получили 48138 кредитов на общую сумму 142 млрд 597 млн грн.
Из указанных средств больше всего – 60 млрд 26 млн грн – предоставлено антикризисных кредитов. На рефинансирование ранее полученных кредитов под 0% бизнес получил 28 млрд. 694 млн. грн., сообщает Кабмин.
По направлениям хозяйственной деятельности компании, получившие кредиты, распределяются следующим образом:
Лидерами по суммам заключенных договоров является город Киев – 10%. Далее – по областям: Львовская (8%), Харьковская (7%), Днепропетровская (7%), Одесская (7%), Киевская (6%), Винницкая (6%) области.
Участие в программе принимают 44 банка. Наибольшее количество кредитов выдали «Приватбанк» (20,26 тыс.), «Ощадбанк» (6,89 тыс.) и «Райффайзен Банк Аваль» (4,23 тыс.).
Напомним, правительственная программа «Доступные кредиты 5-7-9%" позволяет привлечь до 60 млн грн под 0% на период действия военного времени + 1 месяц. Для розничных торговых сетей доступны кредитные средства в размере до 1 млрд грн под 5% годовых, что позволяет своевременно рассчитаться с поставщиками и пополнить финансовый баланс.
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За прошедшую неделю отечественный бизнес получил от банков по правительственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» 1 млрд 229 млн грн. Таким образом, всего с начала реализации программы (февраль 2020 года) украинские предприятия получили 48138 кредитов на общую сумму 142 млрд 597 млн грн.
Из указанных средств больше всего – 60 млрд 26 млн грн – предоставлено антикризисных кредитов. На рефинансирование ранее полученных кредитов под 0% бизнес получил 28 млрд. 694 млн. грн., сообщает Кабмин.
По направлениям хозяйственной деятельности компании, получившие кредиты, распределяются следующим образом:
Лидерами по суммам заключенных договоров является город Киев – 10%. Далее – по областям: Львовская (8%), Харьковская (7%), Днепропетровская (7%), Одесская (7%), Киевская (6%), Винницкая (6%) области.
Участие в программе принимают 44 банка. Наибольшее количество кредитов выдали «Приватбанк» (20,26 тыс.), «Ощадбанк» (6,89 тыс.) и «Райффайзен Банк Аваль» (4,23 тыс.).
Напомним, правительственная программа «Доступные кредиты 5-7-9%" позволяет привлечь до 60 млн грн под 0% на период действия военного времени + 1 месяц. Для розничных торговых сетей доступны кредитные средства в размере до 1 млрд грн под 5% годовых, что позволяет своевременно рассчитаться с поставщиками и пополнить финансовый баланс.