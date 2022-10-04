Для привлекательного внешнего вида одежды нужно позаботиться о покупке утюга. Без него не обходится быт ни одной современной хозяйки. Сейчас утюги представлены в широком разнообразии. Это позволяет каждому выбрать оптимальный вариант с учетом своих пожеланий и финансовых возможностей. Чтобы легче было купить утюг, следует учесть ряд факторов.

Как сделать выбор

На что нужно обращать внимание при выборе качественной бытовой техники:

Покрытие подошвы утюгов. От ее качества напрямую зависит уровень глажки. Подошва обязательно должна быть устойчива к разного рода дефектам (царапины и ржавчина). Покрытия могут быть изготовлены из нержавейки, керамики, металлокерамики, алюминия, тефлона и титана.

Мощность. От нее зависит, насколько быстро будет нагреваться утюг. Запомните – чем выше будет мощность, тем лучше и быстрее будет происходить процесс глажки или отпаривания одежды. Обычно дома используют утюги мощностью до 2000 ВТ. Этого вполне будет достаточно.

Эргономика. Это важный нюанс, так как от этого фактора зависит удобство и комфорт при пользовании бытовой техникой. Ручка должна комфортно располагаться в вашей руке. Обратите внимание на ее удобство в эксплуатации. При этом ручка должна быть термостойкой и противоударной.

Возможность контроля температур. Это важный момент, поскольку вам нужно будет гладить разные виды тканей. Каждый материал требует использования определенной температуры.

Легкость в движении

Обратите внимание на тип шнура. Он может быть обычным или подвижным. Подвижный шнур поможет вам с легкостью гладить вещи, при этом продлит срок эксплуатации утюга.

Вес

Несмотря на то, что при помощи тяжелого утюга одежда будет разглаживаться немного легче, все же лучше выбирать более легкую модель. Все это для вашего же удобства, к тому же рука при глажке не будет быстро уставать.

Резервуар для воды

Лучше выбирать чашу более большого размера, поскольку в таком случае вы реже будете добавлять воду. Сейчас на полках магазинов есть огромный выбор различных расцветок и дизайнерских решений, широкое разнообразие фирм-производителей. Ценовой диапазон обширный. Так что выгодно приобрести утюг сможет каждый.

Для экономии времени стоит обратиться в интернет-магазин. Специалисты с учетом ваших пожеланий помогут подобрать оптимальный вариант. Качественная бытовая техника прослужит вам максимально продолжительное время.

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