Чтобы наслаждаться свежими корнеплодами всю зиму, нужно подготовить для каждого вида подходящие условия хранения. Не у всех есть возможность организовать для урожая идеальные условия с использованием контейнеров, ящиков с обогревом или термошарфов. Зато у многих есть полипропиленовые и полиэтиленовые упаковочные материалы. Их можно недорого приобрести, чтобы затем неоднократно использовать в хозяйстве.

Если у вас залежались свободные мешки, мы расскажем, как правильно с их помощью упаковать урожай на зиму.

Как правильно хранить урожай свеклы и моркови в полиэтилене и полипропилене

Морковь и свекла — традиционные зимние овощи, у которых есть нечто общее. Они должны храниться в помещении с диапазоном температуры от 0 до +3 °C. Температура выше +3 °C благоприятная для прорастания ботвы, а ниже нуля — портит овощи.

Как же следует подготовить каждый из корнеплодов на зиму?

Свекла

Если поместить свеклу в сетки для овощей https://llc-fintrade.com/katalog/setki-dlya-ovoshej или полиэтиленовые пакеты, соблюдая правила хранения, она может простоять примерно 7 месяцев.

Для этого корнеплод сперва нужно очистить от земли, но не мыть. Ботву аккуратно обрезать, удалить мелкие корешки, не повреждая основной корень. Дать свекле просохнуть неделю.

Перед тем, как класть урожай в ПП/ПЭ мешки, рекомендуется обвалять его в порошке из мела: он не подпустит к продукту болезни.

Не используйте слишком большие мешки. Достаточно упаковок вместимостью до 35 кг. Обязательно оставляйте их приоткрытыми, чтобы лишняя влага испарялась.

Морковь

Есть способ, который позволит после сбора хранить морковку полгода (+/- 2 месяца). Спустя все это время она будет съедобная, всё такая же вкусная и красивая.

Для этого понадобятся полиэтиленовые мешки. Если у вас большой запас моркови, например на продажу, можете купить мешки оптом от производителя. Качественные мешки первого сорта пригодны к использованию с пищевыми продуктами.

Что же делать, когда морковь выкопали:

Промыть от земли. Очистить от ботвы. Использовать водную вытяжку из луковой шелухи, так как средство является природным бактерицидом. После опрыскивания оставить урожай сушиться пару дней. Поместить морковь в полиэтиленовую упаковку. Засыпать овощи луковой шелухой и опилками.

Не закрывайте мешок наглухо, чтобы не скапливалась лишняя влага.

Обеспечьте хорошую вентиляцию и поддерживаете прохладную температуру в помещениях с овощами, не позволяйте лишней влаге проникнуть в мешки, и тогда ваши корнеплоды не испортятся.

"Источник: llc-fintrade.com"

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