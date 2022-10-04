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Чтобы наслаждаться свежими корнеплодами всю зиму, нужно подготовить для каждого вида подходящие условия хранения. Не у всех есть возможность организовать для урожая идеальные условия с использованием контейнеров, ящиков с обогревом или термошарфов. Зато у многих есть полипропиленовые и полиэтиленовые упаковочные материалы. Их можно недорого приобрести, чтобы затем неоднократно использовать в хозяйстве.
Если у вас залежались свободные мешки, мы расскажем, как правильно с их помощью упаковать урожай на зиму.
Морковь и свекла — традиционные зимние овощи, у которых есть нечто общее. Они должны храниться в помещении с диапазоном температуры от 0 до +3 °C. Температура выше +3 °C благоприятная для прорастания ботвы, а ниже нуля — портит овощи.
Как же следует подготовить каждый из корнеплодов на зиму?
Если поместить свеклу в сетки для овощей https://llc-fintrade.com/katalog/setki-dlya-ovoshej или полиэтиленовые пакеты, соблюдая правила хранения, она может простоять примерно 7 месяцев.
Для этого корнеплод сперва нужно очистить от земли, но не мыть. Ботву аккуратно обрезать, удалить мелкие корешки, не повреждая основной корень. Дать свекле просохнуть неделю.
Перед тем, как класть урожай в ПП/ПЭ мешки, рекомендуется обвалять его в порошке из мела: он не подпустит к продукту болезни.
Не используйте слишком большие мешки. Достаточно упаковок вместимостью до 35 кг. Обязательно оставляйте их приоткрытыми, чтобы лишняя влага испарялась.
Есть способ, который позволит после сбора хранить морковку полгода (+/- 2 месяца). Спустя все это время она будет съедобная, всё такая же вкусная и красивая.
Для этого понадобятся полиэтиленовые мешки. Если у вас большой запас моркови, например на продажу, можете купить мешки оптом от производителя. Качественные мешки первого сорта пригодны к использованию с пищевыми продуктами.
Что же делать, когда морковь выкопали:
Не закрывайте мешок наглухо, чтобы не скапливалась лишняя влага.
Обеспечьте хорошую вентиляцию и поддерживаете прохладную температуру в помещениях с овощами, не позволяйте лишней влаге проникнуть в мешки, и тогда ваши корнеплоды не испортятся.
"Источник: llc-fintrade.com"
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Чтобы наслаждаться свежими корнеплодами всю зиму, нужно подготовить для каждого вида подходящие условия хранения. Не у всех есть возможность организовать для урожая идеальные условия с использованием контейнеров, ящиков с обогревом или термошарфов. Зато у многих есть полипропиленовые и полиэтиленовые упаковочные материалы. Их можно недорого приобрести, чтобы затем неоднократно использовать в хозяйстве.
Если у вас залежались свободные мешки, мы расскажем, как правильно с их помощью упаковать урожай на зиму.
Морковь и свекла — традиционные зимние овощи, у которых есть нечто общее. Они должны храниться в помещении с диапазоном температуры от 0 до +3 °C. Температура выше +3 °C благоприятная для прорастания ботвы, а ниже нуля — портит овощи.
Как же следует подготовить каждый из корнеплодов на зиму?
Если поместить свеклу в сетки для овощей https://llc-fintrade.com/katalog/setki-dlya-ovoshej или полиэтиленовые пакеты, соблюдая правила хранения, она может простоять примерно 7 месяцев.
Для этого корнеплод сперва нужно очистить от земли, но не мыть. Ботву аккуратно обрезать, удалить мелкие корешки, не повреждая основной корень. Дать свекле просохнуть неделю.
Перед тем, как класть урожай в ПП/ПЭ мешки, рекомендуется обвалять его в порошке из мела: он не подпустит к продукту болезни.
Не используйте слишком большие мешки. Достаточно упаковок вместимостью до 35 кг. Обязательно оставляйте их приоткрытыми, чтобы лишняя влага испарялась.
Есть способ, который позволит после сбора хранить морковку полгода (+/- 2 месяца). Спустя все это время она будет съедобная, всё такая же вкусная и красивая.
Для этого понадобятся полиэтиленовые мешки. Если у вас большой запас моркови, например на продажу, можете купить мешки оптом от производителя. Качественные мешки первого сорта пригодны к использованию с пищевыми продуктами.
Что же делать, когда морковь выкопали:
Не закрывайте мешок наглухо, чтобы не скапливалась лишняя влага.
Обеспечьте хорошую вентиляцию и поддерживаете прохладную температуру в помещениях с овощами, не позволяйте лишней влаге проникнуть в мешки, и тогда ваши корнеплоды не испортятся.
"Источник: llc-fintrade.com"
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